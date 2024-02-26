Бессонница и лишний вес: 5 причин перестать есть после 8 вечера

Если вы привыкли есть на ночь, то должны знать, что последствия могут коснуться не только вашей фигуры. Еда после 8 часов вечера может иметь множество побочных эффектов, включая повышенную кислотность желудка и нарушение сна.

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Нет ничего лучше, чем посмотреть поздно вечером любимый фильм с тарелкой любимых закусок или выпить чашку чая с чем-нибудь сладеньким, однако будьте осторожны. Поздний прием пищи может иметь множество побочных эффектов, поэтому пришло время изменить свои привычки. Об этом пишет Health Shots.

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С поздним приемом пищи обычно связывают увеличение веса, однако прием пищи после 8 часов вечера имеет и массу других последствий. Рекомендация избегать еды после 20:00 часто связана с опасениями по поводу замедления пищеварения и обмена веществ в вечернее время. "Однако важно отметить, что время приема пищи само по себе не оказывает существенного влияния на увеличение веса. Гораздо важнее общее потребление калорий и качество потребляемых продуктов", — отмечает диетолог Гарима Гоял .

Прием пищи поздно вечером может привести к расстройству желудка или нарушению сна у некоторых людей. Как еще еда после 20:00 может повлиять на наш организм?

Проблемы с пищеварением

Фото: Freepik

Скорость метаболизма в организме имеет тенденцию замедляться к вечеру, что влияет на эффективность пищеварения. Поздний прием пищи может привести к более медленному расщеплению пищи и вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

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Чувствительность к инсулину

Инсулин, играющий решающую роль в регулировании уровня сахара в крови, может быть менее эффективным в ответ на поздний прием пищи. Сниженная чувствительность к инсулину может способствовать трудностям в поддержании метаболического здоровья и здорового веса.

Нарушение сна

Употребление тяжелой или жирной пищи перед сном может вызвать дискомфорт в ЖКТ и расстройство желудка. Повышенная кислотность желудка из-за ночного перекуса может повлиять на режим и качество сна.

Избыток калорий

Фото: Freepik

Ночные перекусы часто очень сытные, что может способствовать избытку калорий, потребляемых за день. Без компенсации в течение дня этот избыток может со временем способствовать увеличению веса.

Усвоение питательных веществ

В ночное время усвоение питательных веществ может быть менее эффективным. Индивидуальные различия в циркадных ритмах и процессах пищеварения делают это воздействие неодинаковым среди людей.

Можно ли похудеть, если есть после 20:00?

Фото: Freepik

Конечно же, похудеть можно, даже если есть после 20:00, ведь дело не во времени, а в количестве потребляемых калорий. "Ключевым фактором, влияющим на потерю веса, является общий баланс между калориями, которые вы потребляете, и калориями, которые вы сжигаете в течение дня", — говорит Гоял.

Двухчасовой перерыв в еде до сна является обязательным, говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health . В исследовании добавлено, что двухчасовой перерыв между ужином и сном полезен для здоровья в долгосрочной перспективе. "Чтобы оптимизировать гигиену сна, подумайте о выборе более легких и легкоусвояемых продуктов, если вам нужно поесть ближе ко сну. Такой подход гарантирует, что ваш организм сможет эффективно перерабатывать питательные вещества, не вызывая нарушений цикла сна", — советует Гоял.

Лучшие продукты для улучшения сна

Фото: Freepik

Нежирный белок. Индейка, курица или рыба могут стать хорошим источником белка и не вызвать тяжести и дискомфорта со стороны пищеварения.

Цельнозерновые продукты. Такие продукты, как коричневый рис или киноа, представляют собой сложные углеводы, помогающие регулировать уровень серотонина и вызывая чувство спокойствия.

Молочные продукты. Молочные продукты содержат триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, способствующих сну.

Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи и семена, например, семена льна или тыквенные семечки, содержат магний и другие питательные вещества, помогающие поддерживать сон.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.