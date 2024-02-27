Марина Аристова призналась, почему развелась после 13 лет брака (видео)

Марина Аристова рассказала всю правду о стсоунки с Юрием Аристовым и назвала причину развода. Как оказалось муж ей запрещал работать на телевидении и изменял. Последние три года Марина готовилась к разводу, но не теряла надежду сохранить семью.

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38-летняя телеведущая, блогер и экс-участница шоу "Холостяк" Марина Аристова впервые после развода рассказала, что стало причиной разрыва отношений после 13 лет брака с политиком и бизнесменом Юрием Аристовым. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью Алины Доротюк.

В частности, Марина призналась, что проблемы в семье начались еще 3-4 года назад.

"Это долгое взвешенное решение, которое тянулось в районе 3-4 лет, пожалуй. Первое почему. Это началось очень давно, еще когда мы вместе начали делать семейный бизнес, это были наши рестораны. Я до замужества работала управляющей в ресторанах других людей, не своих, только в браке мы с мужем построили наши рестораны. И первые конфликты начались на работе", — призналась Аристова.

Тогда пара начала ссориться из-за работы. На этом появились первые недоразумения. Блогерша также призналась, что последние годы жизни с Юрием они жили как соседи. Все потому, что он жил на работе, а она занималась своей жизнью и жизнь детей.

Аристова также уточнила, что сначала был кризис на работе, а потом был кризис, потому что он был против ее работы на телевидении.

"Он говорил, что это херня, она не приносит столько денег, сколько ты можешь заработать в ресторане", — рассказала Аристова.

Следующие проблемы в семье начались, когда Юрий пошел в политику. Сначала он все время пропадал в учебе и делах, а затем нашел себе любовницу.

"Мой муж очень изменился, когда пошел в политику. Вообще никогда не пускайте мужчин в политику, ничего хорошего там нет. Нет там окружения нормального, нет там дружбы. И вообще, мне кажется, люди когда туда попадают у них едет крыша. У меня муж просто сошел с ума. И в какой-то момент, первый год он разрывался, а через год была измена. Потому что в политике, что? В политике все имеют любовниц и это круто. И типа, ты классный парень. У тебя есть любовница? Ты молодец. Ты без любовницы? Ну такое", — рассказала Аристова.

Марина Аристова призналась, что любовницей мужа оказалась приближенная к семье женщина, которая знала и Марину, и их детей. Она была незамужем. Однако после первой измены Марина простила мужа.

"Когда я поймала его на измене, три года назад. Он мне знаешь, что сказал? Да кто ты такая, что ты позволяешь себе меня критиковать, я Бог. На меня молятся полстраны. Кто ты такая? Я говорю, пожалуйста, не говори так. Я никогда не могла подумать, что мой муж, которого я очень любила, в страшном сне. Это было очень больно. Это был первый такой раскол", — призналась Аристова.

Однако, после того пара продолжила отношения, ведь уже вскоре Юрий попал в больницу. Во время первой волны ковида, он заболел и оказался в реанимации, где едва не умер.

"Первая волна ковида и он три недели пролежал в реанимации, умирал. Он не ел, не дышал, он умирал. Оттуда он мне пишет, жизнь, ты дети, я хочу домой, я скотина. Я простила", — призналась Аристова.

Однако уже через некоторое время Юрий снова изменил с той же самой женщиной. После этого момента Марина начала готовить себе почву для развода. Она призналась, что боролась с желанием развестись сразу и сдерживала себя, ведь понимала, что на тот момент, ее влиятельный муж может оставить ее без ничего. Именно поэтому в течение 2-х лет она готовилась к разводу. Пришла Марина к мужу с полным пакетом документов, где четко был разделен совместный бизнес и их имущество.

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Юрий и Марина Аристовы Фото: https://afisha.bigmir.net/

Аристова также рассказала, что в какой-то момент на мысли о разводе ее натолкнула старшая дочь от первого брака.

"У нее был кризис, где-то 17 лет ей было, я отвела ее к психологу. Где-то через 5 сеансов она мне говорит, мам, я когда была маленькая, я была глупая. Я говорю, что? Она говорит, ты знаешь, мама ты конечно так себе. Я говорю, я знаю, это честно, я все же себя тоже люблю и я не кладу всю свою жизнь на детей. И считаю, что это нормально. Тогда ты не живешь свою жизнь, а дети вырастают. Но говорит, классно, что ты выбрала себя тогда. Ей был 1 год, когда я ушла от ее папы. Классно, что ты не стала терпеть моего отца, классно, что ты стала тем, кем ты стала, и как мама, я буду немножко другая, но если я хотя бы на 50% буду человеком как ты, это было бы круто. И я не понимаю, почему ты до сих пор не разводишься. И после этого я задумалась", — рассказала Аристова.

Кроме этого, Марина Аристова поделилась историей, как они познакомились с Юрием. Произошло это почти сразу после того, как Марина покинула шоу "Холостяк". Как выяснилось, Юрий не смотрел шоу, поэтому не знал о популярности своей возлюбленной.

"Нас познакомили знакомые и в принципе все было очень быстро. Он не смотрел шоу "Холостяк". Мы уже где-то через неделю разговаривали о переезде, мой из Одессы в Киев. Все было очень быстро. Шикарная свадьба была уже через 3,5 года после нашего знакомства у нас уже была дочка общая", — призналась Марина.

Марина также рассказала, что тогда ее муж не был олигархом, как все говорят, наоборот после знакомства, они еще вместе выплачивали кредиты за машину.

"Он на тот период занимался тем, чем занимается и сейчас — это рыбный бизнес. Импорт рыбных продуктов со всего мира. На рестораны, супермаркеты. Это его основной бизнес был и есть. До этого у него был сувенирный бизнес. Но когда мы встретились, он все потерял, у него были нормальные долги. Мы еще год выплачивали кредит на машину. 13 лет назад — 2010-2011 год. Это что мне приписывают, что я вышла замуж за олигарха, это абсолютно не правда. Но когда мы познакомились, он сказал, я искал тебя всю жизнь, ты мне родишь дочь и я ради тебя золотые горы сверну, только мотивируй, верь. И я такая, окей", — рассказала Марина.

Поженилась пара уже после трех лет отношений, когда у них уже была общая дочь. Тогда пара отгуляла громкую свадьбу на стадионе Олимпийский. Как рассказала телеведущая, аренда стадиона обошлась им в 60 тысяч гривен. Всего на празднование свадьбы они тогда потратили 35 тысяч долларов.

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