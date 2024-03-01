"Трачу много": Алина Байкова рассказала о жизни в Нью-Йорке и бойфренде (видео)

Уроженка Кропивницкого имеет собственную квартиру в Нью-Йорке, однако планирует ее продать. Обслуживание недвижимости обходится в четыре тысячи долларов в месяц.

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35-летняя украинская фотомодель Алина Байкова рассказала о личной жизни и Нью-Йорке. Звезда глянца дала интервью Рамине Эсхакзай.

В частности, уроженка Кропивницкого, которая давно живет и работает в США, призналась, почему хочет продать свою квартиру в "Большом яблоке".

"Я не хотела никогда до конца продавать эту квартиру внутренне. Поэтому никогда не освобождала ее от вещей. Как только лечу в Европу, думаю, мне в Нью-Йорке квартира не нужна, хочу жить в Европе, а когда возвращаюсь, то понимаю, что Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Америка — это очень бизнесовая страна", — рассказала Алина Байкова, добавив что в ее апартаментах даже останавливалась дочь Джонни Деппа Лили-Роуз.

Также фотомодель раскрыла, как изменилась ее жизнь после начала полномасштабной войны в Украине.

"Я сейчас стала ближе к своим друзьям-украинцам. Раньше у меня была русская церковь, теперь — украинская. У меня обрезалась вся русская культура. У меня в сумке есть икона, дома есть иконы. Я хожу в церковь на праздники, соблюдаю пост", — отметила Байкова.

Алина Байкова

Впрочем, после демонстрации публичной поддержки Украины ее стали реже звать на мероприятия.

". ..а теперь даже мои друзья не зовут. Меня только спроси — даже, если кто-то подойдет к столику, а я со значком в поддержку Украины, меня несет, а когда говорят, что не все русские плохие — меня еще больше несет. Здесь скандалы не любят", — вспоминает уроженка Кропивницкого.

Алина Байкова

Относительно того, на какие деньги она приобрела квартиру в Нью-Йорке, Байкова отметила, что активно строила модельную карьеру.

"Я ходила на показы, делала кампейны, каталоги. Я купила квартиру на деньги из каталога. Твой ежедневный заработок 10 тысяч долларов. Но ты это делаешь каждый месяц, у тебя есть несколько клиентов, они тебя регулярно заказывают", — рассказала украинская знаменитость, добавив, что после определенного перерыва работа снова возвращается.

Впрочем, Алина Байкова призналась, что сейчас живет на "эконом-режиме", ведь в Нью-Йорке в день тратится около 500 долларов.

"Встретила кого-то, кофе, сигаретка, поесть, дорого жить в Нью-Йорке. С инфляцией чувствуешь, как кофе подорожал, сначала он был 5 долларов, сейчас 7. Я сейчас на "эконом-режиме", я вообще не ем, только с бойфрендом, но все равно трачу много", — рассказала фотомодель.

Несмотря на то, что она живет в собственной квартире, недвижимость обходится модели в четыре тысячи долларов в месяц.

"Даже если не буду тратить на еду и шиковать в ресторанах, ежемесячно у меня уходит 8 тысяч долларов", — рассказала украинка.

Алина Байкова продает квартиру в Нью-Йорке

Личная жизнь

Алина Байкова также рассказала о своем избраннике, которого "встретила" в приложении для знакомств.

"Я сначала сказала: "Это так низко, ведь я элегантная". Я была как-то дома, захотела на свидание пойти, и решила зарегистрироваться. Опубликовала фото без макияжа, но в приложении ошибочно сохранилось, что мне 24 года", — вспомнила модель, добавив, что впоследствии они встретились, а звезда глянца призналась, что ей не 24 года, однако настоящий возраст не раскрыла.

Алина Байкова Фото: Getty Images

Режим питания

Относительно своего питания, то фотомодель из Кропивницкого призналась, что ест только вечером, ведь после обеда она "непродуктивна".

"Мне казалось, что я скелет, не могу быть моделью, я высокая, у меня большие кости, широкие плечи. И я понимала, что когда худела, оно не выглядело красиво. Сейчас модная индустрия изменилась, худые не в моде, но мне нравится, как я выгляжу. Мне агентства говорят, что я худая. Но я себя чувствую лучше так. Есть научные исследования, что голодания полезны", — рассказала Байкова.

Напомним, Алина Байкова вышла в свет в платье в цветах украинской крови.

Также Фокус писал о появлении Алины Байковой на Каннском кинофестивале-2022 с украинским флагом.