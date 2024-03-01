"Трачу много": Алина Байкова рассказала о жизни в Нью-Йорке и бойфренде (видео)
Уроженка Кропивницкого имеет собственную квартиру в Нью-Йорке, однако планирует ее продать. Обслуживание недвижимости обходится в четыре тысячи долларов в месяц.
35-летняя украинская фотомодель Алина Байкова рассказала о личной жизни и Нью-Йорке. Звезда глянца дала интервью Рамине Эсхакзай.
В частности, уроженка Кропивницкого, которая давно живет и работает в США, призналась, почему хочет продать свою квартиру в "Большом яблоке".
"Я не хотела никогда до конца продавать эту квартиру внутренне. Поэтому никогда не освобождала ее от вещей. Как только лечу в Европу, думаю, мне в Нью-Йорке квартира не нужна, хочу жить в Европе, а когда возвращаюсь, то понимаю, что Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Америка — это очень бизнесовая страна", — рассказала Алина Байкова, добавив что в ее апартаментах даже останавливалась дочь Джонни Деппа Лили-Роуз.
Также фотомодель раскрыла, как изменилась ее жизнь после начала полномасштабной войны в Украине.
"Я сейчас стала ближе к своим друзьям-украинцам. Раньше у меня была русская церковь, теперь — украинская. У меня обрезалась вся русская культура. У меня в сумке есть икона, дома есть иконы. Я хожу в церковь на праздники, соблюдаю пост", — отметила Байкова.
Впрочем, после демонстрации публичной поддержки Украины ее стали реже звать на мероприятия.
". ..а теперь даже мои друзья не зовут. Меня только спроси — даже, если кто-то подойдет к столику, а я со значком в поддержку Украины, меня несет, а когда говорят, что не все русские плохие — меня еще больше несет. Здесь скандалы не любят", — вспоминает уроженка Кропивницкого.
Относительно того, на какие деньги она приобрела квартиру в Нью-Йорке, Байкова отметила, что активно строила модельную карьеру.
"Я ходила на показы, делала кампейны, каталоги. Я купила квартиру на деньги из каталога. Твой ежедневный заработок 10 тысяч долларов. Но ты это делаешь каждый месяц, у тебя есть несколько клиентов, они тебя регулярно заказывают", — рассказала украинская знаменитость, добавив, что после определенного перерыва работа снова возвращается.
Впрочем, Алина Байкова призналась, что сейчас живет на "эконом-режиме", ведь в Нью-Йорке в день тратится около 500 долларов.
"Встретила кого-то, кофе, сигаретка, поесть, дорого жить в Нью-Йорке. С инфляцией чувствуешь, как кофе подорожал, сначала он был 5 долларов, сейчас 7. Я сейчас на "эконом-режиме", я вообще не ем, только с бойфрендом, но все равно трачу много", — рассказала фотомодель.
Несмотря на то, что она живет в собственной квартире, недвижимость обходится модели в четыре тысячи долларов в месяц.
"Даже если не буду тратить на еду и шиковать в ресторанах, ежемесячно у меня уходит 8 тысяч долларов", — рассказала украинка.
Личная жизнь
Алина Байкова также рассказала о своем избраннике, которого "встретила" в приложении для знакомств.
"Я сначала сказала: "Это так низко, ведь я элегантная". Я была как-то дома, захотела на свидание пойти, и решила зарегистрироваться. Опубликовала фото без макияжа, но в приложении ошибочно сохранилось, что мне 24 года", — вспомнила модель, добавив, что впоследствии они встретились, а звезда глянца призналась, что ей не 24 года, однако настоящий возраст не раскрыла.
Режим питания
Относительно своего питания, то фотомодель из Кропивницкого призналась, что ест только вечером, ведь после обеда она "непродуктивна".
"Мне казалось, что я скелет, не могу быть моделью, я высокая, у меня большие кости, широкие плечи. И я понимала, что когда худела, оно не выглядело красиво. Сейчас модная индустрия изменилась, худые не в моде, но мне нравится, как я выгляжу. Мне агентства говорят, что я худая. Но я себя чувствую лучше так. Есть научные исследования, что голодания полезны", — рассказала Байкова.
Напомним, Алина Байкова вышла в свет в платье в цветах украинской крови.
Также Фокус писал о появлении Алины Байковой на Каннском кинофестивале-2022 с украинским флагом.