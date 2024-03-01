"Витрачаю багато": Аліна Байкова розповіла про життя в Нью-Йорку та бойфренда (відео)

Уродженка Кропивницького має власну квартиру в Нью-Йорку, проте планує її продати. Обслуговування нерухомості обходиться в чотири тисячі доларів на місяць.

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35-річна українська фотомодель Аліна Байкова розповіла про особисте життя та Нью-Йорк. Зірка глянців дала інтервʼю Раміні Есхакзай.

Зокрема, уродженка Кропивницького, яка давно мешкає та працює в США, зізналася, чому хоче продати свою квартиру у "Великому яблуку".

"Я не хотіла ніколи до кінця продавати цю квартиру внутрішньо. Тому ніколи не звільняла її від речей. Як тільки лечу в Європу, думаю, мені в Нью-Йорку квартира не потрібна, хочу жити в Європі, а коли повертаюся, то розумію, що Нью-Йорк є Нью-Йорк. Америка — це дуже бізнесова країна", — розповіла Аліна Байкова, додавши що в її апартаментах навіть зупинялася донька Джонні Деппа Лілі-Роуз.

Також фотомодель розкрила, як змінилося її життя після початку повномасштабної війни в Україні.

"Я зараз стала ближче до своїх друзів-українців. Раніше у мене була російська церква, тепер — українська. У мене обрізалася вся російська культура. У мене в сумці є ікона, вдома є ікони. Я ходжу до церкви на свята, дотримуюся посту", — зазначила Байкова.

Аліна Байкова

Втім, після демонстрації публічної підтримки України її стали рідше кликати на заходи.

"… а тепер навіть мої друзі не звуть. Мене тільки запитай — навіть, якщо хтось підійде до столика, а я зі значком на підтримку України, мене несе, а коли кажуть, що не всі росіяни погані — мене ще більше несе. Тут скандали не люблять", — пригадує уродженка Кропивницького.

Аліна Байкова

Щодо того, на які гроші вона придбала квартиру в Нью-Йорку, Байкова зазначила, що активно будувала модельну карʼєру.

"Я ходила на покази, робила кампейни, каталоги. Я купила квартиру на гроші з каталогу. Твій щоденний заробіток 10 тисяч доларів. Але ти це робиш кожного місяця, у тебе є кілька клієнтів, вони тебе регулярно замовляють", — розповіла українська знаменитість, додавши, що після певної перерви робота знову повертається.

Втім, Аліна Байкова зізналася, що наразі живе на "економ-режимі", адже в Нью-Йорку в день витрачається близько 500 доларів.

"Зустріла когось, кава, сигаретка, поїсти, дорого жити в Нью-Йорку. З інфляцією відчуваєш, як кава подорожчала, спочатку вона була 5 доларів, зараз 7. Я зараз на "економ-режимі", я взагалі не їм, тільки з бойфрендом, але все одно витрачаю багато", — розповіла фотомодель.

Попри те, що вона живе у власній квартирі, нерухомість обходиться моделі в чотири тисячі доларів на місяць.

"Навіть якщо не буду витрачати на їжу та шикувати у ресторанах, щомісяця у мене йде 8 тисяч доларів", — розповіла українка.

Аліна Байкова продає квартиру в Нью-Йорку

Особисте життя

Аліна Байкова також розповіла про свого обранця, якого "зустріла" в додатку для знайомств.

"Я спочатку сказала: "Це так низько, адже я елегантна". Я була якось вдома, захотіла на побачення піти, і вирішила зареєструватися. Опублікувала фото без макіяжу, але в додатку помилково збереглося, що мені 24 роки", — пригадала модель, додавши, що згодом вони зустрілися, а зірка глянців зізналася, що їй не 24 роки, проте справжній вік не розкрила.

Аліна Байкова Фото: Getty Images

Режим харчування

Щодо свого харчування, то фотомодель з Кропивницького зізналася, що їсть лише ввечері, адже після обіду вона "непродуктивна".

"Мені здавалося, що я скелет, не можу бути моделлю, я висока, у мене великі кістки, широкі плечі. Та я розуміла, що коли гладшала, воно не виглядало красиво. Зараз модна індустрія змінилася, худі не в моді, але мені подобається, як я виглядаю. Мені агентства кажуть, що я худа. Але я себе почуваю краще так. Є наукові дослідження, що голодування корисні", — розповіла Байкова.

Нагадаємо, Аліна Байкова вийшла у світ у сукні в кольорах української крові.

Також Фокус писав про появу Аліни Байкової на Каннському кінофестивалі-2022 з українським прапором.