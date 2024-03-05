Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду посетила Диснейленд (фото)

После выхода на подиум в рамках Недели моды в Париже Джорджина показала детям "волшебный мир". Впрочем, младшей дочери пары с ними не было.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес посетила с детьми Диснейленд в Париже. Снимками с наследниками Криштиану Роналду, 39, звезда соцсетей делится в Instagram.

"В волшебном мире #disneylandhotelparis", — лаконично отметила невеста португальского футболиста.

Джорджина предстала в шубе, с короной и массивными серьгами, когда позировала с детьми на фоне знаменитого французского замка в Диснейленде. К ней присоединились первенец жениха Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео и общая дочь пары Алана Мартина. Маленькой Беллы Эсмеральды вместе с семьей не было во время путешествия в столицу Франции.

Девочки были одеты в платья и также были с коронами, как принцессы. А мальчики провели время с Человеком-пауком.

Джорджина Родригес с детьми

Родригес и Роналду встречаются около восьми лет. Они стали родителями двух общих дочерей и воспитывают детей футболиста от предыдущих союзов и суррогатной матери. Сейчас они живут в Саудовской Аравии, поскольку Криштиану играет за ФК "Аль-Насср".

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Сообщалось о помолвке пары, однако больше деталей относительно свадьбы пока неизвестно.

Напомним, Джорджина Родригес показала фото возле частного самолета.

Также Фокус писал о трогательном снимке маленькой дочери Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.