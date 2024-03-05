Джорджина Родрігес з дітьми Кріштіану Роналду відвідала Діснейленд (фото)

Після виходу на подіум у рамках Тижня моди в Парижі Джорджина показала дітям "чарівний світ". Втім, найменшої доньки пари з ними не було.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес відвідала з дітьми Діснейленд у Парижі. Знімками зі спадкоємцями Кріштіану Роналду, 39, зірка соцмереж ділиться в Instagram.

"У чарівному світі #disneylandhotelparis", — лаконічно зазначила наречена португальського футболіста.

Джорджина постала в шубі, з короною та масивними сережками, коли позувала з дітьми на фоні знаменитого французького замку в Діснейленді. До неї приєдналися первісток нареченого Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео та спільна донька пари Алана Мартіна. Маленької Белли Есмеральди разом з родиною не було під час подорожі до столиці Франції.

Дівчатка були одягнені в сукні та також були з коронами, як принцеси. А хлопчики провели час з Людиною-павуком.

Джорджина Родрігес з дітьми

Родрігес та Роналду зустрічаються близько восьми років. Вони стали батьками двох спільних доньок та виховують дітей футболіста від попередніх союзів та сурогатної матері. Наразі вони живуть у Саудівській Аравії, оскільки Кріштіану грає за ФК "Аль-Насср".

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Повідомлялося про заручини пари, проте більше деталей щодо весілля наразі невідомо.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото біля приватного літака.

Також Фокус писав про зворушливий знімок маленької доньки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.