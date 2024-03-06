Как облегчить мигрень: 5 советов, которые помогут от сильной головной боли

Мигрень может стать вашим злейшим врагом и нарушить все планы, но определенные привычки и правила питания помогут пережить этот непростой период.

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Мигрень может омрачить даже самые яркие дни и хотя лекарства могут дать некоторую передышку, причина возникновения мигрени часто кроется в наших повседневных привычках, включая питание. Делая выбор в пользу определенных продуктов, вы можете улучшить самочувствие и облегчить боль и восстановиться. Об этом пишет Only My Health.

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Диетолог Света Джайсвал поделилась несколькими советами по питанию, которые помогут вам держать мигрень под контролем.

Избегайте обезвоживания

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Вода — важнейший элемент и ее отсутствие может нанести ущерб нашему организму, в том числе спровоцировать мигрень. Обезвоживание является частой причиной приступов головной боли. Убедитесь, что вы пьете воду в течение дня, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации. Включение таких продуктов как огурцы, арбуз и апельсины, также может способствовать увеличению потребления жидкости.

Следите за количеством кофеина

Для многих чашка кофе может быть отличным способом проснуться и взбодриться, но для людей, страдающих мигренью, избыток кофеина может усугубить ситуацию. Хотя кофеин в умеренных количествах может принести облегчение, сужая кровеносные сосуды, чрезмерное потребление может привести к повторным головным болям. Обратите внимание на потребление кофеина и контролируйте его количество, если обнаружите что это сказывается на вашем самочувствии.

Определите продукты-триггеры

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Связь между диетой и мигренью хорошо известна: определенные продукты питания служат частыми провоцирующими факторами для многих людей. Ведите дневник питания, чтобы отслеживать каждый прием пищи и последующие приступы мигрени. Такие продукты, как выдержанные сыры, мясные полуфабрикаты, шоколад и алкоголь, являются общеизвестными виновниками мигрени. Выявив и исключив эти продукты из своего рациона, вы потенциально можете снизить частоту и тяжесть приступов мигрени.

Поддерживайте уровень сахара в крови

Колебания уровня сахара в крови могут вызвать проблемы у людей, страдающих мигренью. Не пропускайте приемы пищи и старайтесь питаться сбалансировано, включая в рацион белки, полезные жиры и сложные углеводы. Добавьте перекусы, например, греческий йогурт с ягодами, тосты с авокадо в цельнозерновой хлеб или орехи и семена, это может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

Ешьте продукты, богатые магнием

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Дефицит магния связан с мигренью, поэтому крайне важно обеспечить адекватное потребление этого жизненно важного минерала. Включите в свой ежедневный рацион продукты, богатые магнием: миндаль, тыквенные семечки, шпинат и киноа. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность приема добавок, но только после консультации с врачом.

Следуя этим пищевым привычкам, вы сможете справиться с приступами мигрени и восстановить контроль над своей жизнью. Однако важно помнить, что тело каждого человека уникально, и то, что подходит одному, не обязательно подойдет другому. Консультация с врачом или диетологом поможет вам подучить персональные рекомендации, адаптированные к вашим потребностям, и помочь исключить основные заболевания, способствующие вашей мигрени.

"Хотя мигрень может быть грозным врагом, при правильном питании вы сможете найти в себе силы пережить бурю и выйти на другую сторону с большей устойчивостью и благополучием. Помните, небольшие изменения могут дать значительные результаты, поэтому не стоит недооценивать силу питания на пути к облегчению мигрени", — подытожила доктор Джайсвал.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.