Легко и просто: 8 способов быстро похудеть без упражнений и диет

Похудение не должно быть испытанием, которое отнимает у вас все силы и энергию. Наоборот, изменив распорядок дня и освоив некоторые правильные привычки, вы сможете легко сбросить вес не прибегая к жестким диетам и выматывающим тренировкам в зале.

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80% успеха в снижении веса зависит именно от питания, причем это не должны быть строгие ограничения и запреты, а вкусный и сбалансированный рацион, которого вы сможете придерживаться на постоянной основе, а не время от времени. Хотя физические упражнения, несомненно, полезны для общего состояния здоровья, существует множество простых приемов, которые помогут сбросить лишние килограммы, не посещая тренажерный зал. Эти советы помогут вам изменить образ жизни и, внеся некоторые корректировки в питание, быстро и комфортно сбросить вес. Об этом пишет Only My Health.

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Контроль порций

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Переедание является одной из самых распространенных причин увеличения веса. Немного уменьшив размер порций, вы можете сократить потребление калорий, абсолютно ни в чем не ущемляя себя. Используйте тарелки меньшего размера, чтобы заставить свой мозг думать, что вы едите больше, чем есть на самом деле. Кроме того, старайтесь есть медленно и смаковать каждый кусочек, чтобы дать организму время почувствовать насыщение.

Гидратация

Питьевая вода в течение дня может помочь контролировать чувство голода и предотвратить переедание. Иногда наш организм ошибочно принимает жажду за голод, что приводит к ненужным перекусам. Старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день и попробуйте выпивать стакан воды перед едой, чтобы обуздать аппетит. Травяные чаи также являются отличной альтернативой для предотвращения обезвоживания.

Продукты, богатые клетчаткой

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Продукты, богатые клетчаткой, не только дольше сохраняют чувство сытости, но также способствуют правильному пищеварению и здоровью кишечника. Включите в свой рацион сезонные фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые, чтобы увеличить потребление клетчатки. Начните свой день с завтрака, богатого клетчаткой, например, овсянки с фруктами или смузи с листовой зеленью и семенами чиа.

Полезный перекус

Вместо того чтобы употреблять обработанные продукты с высоким содержанием сахара и пустых калорий, выбирайте питательные альтернативы. Держите под рукой здоровый перекус, например, орехи, семечки, греческий йогурт или нарезанные фрукты и овощи, если вдруг вам захочется перекусить между приемами пищи. Планирование и распределение перекусов по порциям поможет предотвратить постоянное подъедание на протяжении всего дня.

Следите за жидкими калориями

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Сладкие напитки, такие как газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки, способствуют увеличению веса, не обеспечивая при этом никакой пищевой ценности. Сократите потребление жидких калорий, выбрав вместо них воду, травяной чай или газированную воду. Если вам хочется время от времени побаловать себя, выбирайте меньшие порции или рассмотрите более здоровые альтернативы, такие как домашние смузи с натуральными подсластителями.

Качественный сон

Недостаток сна может нарушить уровень гормонов и усилить тягу к нездоровой пище, поэтому старайтесь спать 7–9 часов каждую ночь. Установите распорядок дня перед сном, создайте комфортную атмосферу для сна и избегайте стимуляторов, таких как кофеин и гаджеты, перед сном, чтобы улучшить качество сна

Управление стрессом

Хронический стресс может привести к эмоциональному перееданию и увеличению веса. Найдите здоровые способы справиться со стрессом, такие как медитация, йога, упражнения по глубокому дыханию или чаще проводите временя на природе. Занимаясь тем, что вам нравится, и уделяя приоритетное внимание заботе о себе, вы сможете снизить уровень стресса и улучшить самочувствие

Планирование приемов пищи

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Заблаговременное планирование поможет предотвратить импульсивный выбор продуктов питания и помочь вам сделать более здоровый выбор. Каждую неделю уделяйте немного времени тому, чтобы составить рацион питания, написать список продуктов и заранее подготовить ингредиенты. Наличие питательных блюд под рукой может сэкономить время и уменьшить зависимость от полуфабрикатов, которые часто содержат много калорий и мало питательных веществ.

Похудение не должно быть сложным или утомительным. Включив эти простые советы в свой распорядок дня, вы сможете похудеть без интенсивных физических упражнений. Сосредоточьтесь на небольших, устойчивых изменениях, способствующих общему здоровью и благополучию, и наблюдайте, как постепенно тают лишние килограммы.

Напомним, нутрициолог назвала 5 способов не набирать вес после похудения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.