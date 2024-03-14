Известный украинский музыкант рассказал о проблемах со здоровьем: что произошло

Артист проходит лечение, так как болен катаральной ангиной и ринофарингитом. Музыканта обследуют в военном госпитале.

Related video

Участник украинской музыкальной группы Олег Михайлюта, более известный как Фагот, рассказал о том, что почувствовал себя плохо и у него выявили заболевание. Артист поделился информацией на своей странице в социальной сети Instagram.

Фагот признался подписчикам, что болен инфекционно-воспалительным заболеванием и сейчас проходит курс лечения.

"Так выглядит лицо катаральные ангины с ринофарингитом. Но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть у не совсем здоровых собратьев, ты осознаешь, что ты совершенно здоров, и надо просто немножко почистить и наладить свое "оружие", — написал Михайлюта.

Подписчики с пониманием отнеслись к ситуации, в которую попал артист, и поддержали его сочувствующими комментариями:

Выздоравливайте скорее!

Высылаю лучики здоровья.

Выздоравливайте быстрее! Любим и очень ждем.

Самого быстрого выздоровления вам.

Дай Бог здоровья человеку, который тебя вытолкнул к врачу.

Важно

Жена Павлика рассекретила свои проблемы со здоровьем и рассказала, что помогло восстановиться

Отметим, что заболевание, которое выявили у украинского музыканта, — это клинически наиболее легкая форма воспалительного процесса, протекающего в небных миндалинах. Болезнь при своевременном обращении к врачу хорошо поддается медикаментозному лечению. Патология относится к группе тонзиллитов. Заболевание начинается внезапно — через несколько часов или спустя 2-3 дня после заражения. Заболевший человек жалуется на головную боль, боль в суставах и мышцах и высокую температуру тела.

Напомним, что во второй половине февраля Фагот трогательно поздравил Ольгу Навроцкую с юбилеем. Именинница в день своего рождения отметила, что не чувствует возраста и не верит, что ей исполнилось пятьдесят лет.