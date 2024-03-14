Фагот розповів про проблеми зі здоров'ям: що сталося

Артист проходить лікування, бо хворий на катаральну ангіну і ринофарингіт. Музиканта обстежують у військовому госпіталі.

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Учасник українського музичного гурту Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розповів про те, що відчув себе зле і в нього виявили захворювання. Артист поділився інформацією на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фагот зізнався підписникам, що хворий на інфекційно-запальне захворювання і зараз проходить курс лікування.

"Так виглядає обличчя катаральної ангіни з ринофарингітом. Але коли тебе обстежують у військовому госпіталі і ти дивишся довкола і обіймаєш живих, хоч і не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти абсолютно здоровий, і треба просто трошки почистити і налагодити свою "зброю", — написав Михайлюта.

Підписники з розумінням поставилися до ситуації, в яку потрапив артист, і підтримали його співчутливими коментарями:

Одужуйте швидше!

Висилаю промінчики здоров'я.

Одужуйте швидше! Любимо і дуже чекаємо.

Найшвидшого одужання вам.

Дай Бог здоров'я людині, яка тебе виштовхнула до лікаря.

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Зазначимо, що захворювання, яке виявили в українського музиканта, — це клінічно найлегша форма запального процесу, що протікає в піднебінних мигдаликах. Хвороба при своєчасному зверненні до лікаря добре піддається медикаментозному лікуванню. Патологія належить до групи тонзилітів. Захворювання починається раптово — через кілька годин або через 2-3 дні після зараження. Хвора людина скаржиться на головний біль, біль у суглобах і м'язах та високу температуру тіла.

Нагадаємо, що в другій половині лютого Фагот зворушливо привітав Ольгу Навроцьку з ювілеєм. Іменинниця в день свого народження зазначила, що не відчуває віку і не вірить, що їй виповнилося п'ятдесят років.