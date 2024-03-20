Снижают холестерин и замедляют старение: 3 причины есть семена чиа
Семена чиа — один из древних продуктов, настоящий кладезь ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые полезны для красоты и здоровья.
Сегодня выбор продуктов настолько широк и разнообразен, что человек может составлять свой рацион на основе питательных свойств и пользы продуктов. Среди самых полезных продуктов, которые рекомендуют диетологи, — семена льна, конопли, тыквенные семечки, гречка, кунжут, амарант. Список можно было бы продолжать, но есть особый суперпродукт — семена чиа. Диетолог объясняет, почему они обязательно должны быть в вашем рационе. Об этом пишет Vogue Italia.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!
Чиа — однолетнее травянистое растение, принадлежащее к тому же семейству, что и мята. Хотя свойства этих семян были известны еще доколумбовому населению, название "чиа", скорее всего имеет испанское происхождение и происходит от существительного chía, которое переводится как "масло" или "жир".
Полезны для сердца
Диетолог Мария Хосе Криспин подчеркивает, что семена чиа характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот оменга-3, а также линолевая кислота, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Криспин отмечает, что семена чиа также богаты фитостеролами, химическими соединениями растительного происхождения, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови и, как следствие, риск атеросклероза.
Обладают антиоксидантными свойствами
Еще одним аргументом в пользу семян чиа является высокое содержание клетчатки, что делает их идеальной пищей для контроля не только уровня холестерина, но и уровня сахара в крови. Кроме того, они богаты полифенолами, природными органическими веществами с антиоксидантными свойствами, способными противодействовать образованию свободных радикалов, тем самым способствуя замедлению старения, уменьшению воспалений и риска рака.
Способствуют здоровью кожи
Употребление семян чиа также положительно влияет ан здоровье кожи. Как объясняет Криспин, "противовоспалительные эффекты, вызванные высоким содержанием омега-3, характерным для семян чиа, отражаются на коже, уменьшая шелушение, дерматит и зуд". Поэтому семена чиа полезны не только для здоровья, но и влияют на вашу внешность.
Как включить их в свой рацион
Диетолог рекомендует семена чиа из-за их высокого содержания омега-3 и антиоксидантных свойств. Семена можно употреблять в любое время, но в идеале это делать вечером: "Считается, что во время сна в мембранах нейронов происходит пополнение жирных кислот", — объясняет она. "На этой ночной фазе восстановления нашему мозгу необходимы омега-3. Однако, надо сказать, что неопровержимых научных доказательств в поддержку этого тезиса пока нет".
Альтернатива молочным продуктам
Криспин отмечает, что семена чиа также богаты минералами, особенно кальцием, что делает их идеальной альтернативой для тех, кто не ест молочные продукты.
Варианты включения семян чиа в свой рацион весьма разнообразны. Вы можете добавлять их в йогурт, смузи, фруктовые салаты или использовать в качестве гарнира.
Напомним, нутрициолог объяснила, какая крупа самая полезная: киноа, спельта или амарант.
Ранее Фокус писал о том.какие суперфуды можно заменить на обычные продукты, которые есть на каждой кухне,
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.