Фотоагентство Getty нашло еще один отредактированный снимок королевской семьи

Снимок был сделан фотографом Крисом Аллертоном, и он опровергает любые разговоры о том, что редактировал его.

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Не успело фотоагентство Getty сообщить о следах редактирования снимка покойной королевы Елизаветы II в окружении правнуков, как нашлось еще одно фото, которое "было обработано в цифровом формате", пишет Daily Mail.

Речь идет о портрете в день крестин сына принца Гарри и Меган Маркл, принца Арчи. Снимок сделанный в июле 2019 года, на котором Гарри, Маркл и их малыш позируют на диване в окружении Кейт Миддлтон, принца Уильяма, короля Чарльза, королевы Камиллы и Дории Рэгланд, был сделан Крисом Аллертоном.

Фото, сделанное в день крещения первенца принца Гарри и Меган Маркл

Неясно, где и где была отредактирована фотография, и дворец до сих пор не ответил на запрос о комментариях.

В свою очередь Аллертон опроверг утверждение о редактировании снимка.

Впервые скандал с редактированием королевских снимков разразился после того, как Кейт Миддлтон опубликовала 10 марта фото, где позирует со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. При внимательном изучении кадра особенно внимательные пользователи насчитали около 16 правок.

Повышенный интерес к снимку объясняется тем, что он стал первым изображением принцессы после того, как в январе она пропала из поля зрения из-за операции на брюшной полости. Следы фотошопа на ее фотографии породили новые версии ее исчезновения, в том числе о проблемах в браке с принцем Уильямом.

После того, как были выявлены следы изменения изображения, некоторые крупные новостные агентства убрали его со своих сайтов.

Принцесса Уэльская взяла на себя вину за фотошоп, объяснив, что иногда экпериментирует с обработкой снимков.

Ранее Фокус писал, что человек, снявший видео с Кейт Миддлтон, отреагировал на слухи вокруг того, что на кадрах с рынка принцесса ненастоящая. Ситуацию прокомментировала и двойник будущей королевы.