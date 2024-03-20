Фотоагентство Getty знайшло ще один відредагований знімок королівської сім'ї

Знімок був зроблений фотографом Крісом Аллертоном, і він спростовує будь-які розмови про те, що редагував його.

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Не встигло фотоагентство Getty повідомити про сліди редагування знімка покійної королеви Єлизавети II в оточенні правнуків, як знайшлося ще одне фото, яке "було оброблено в цифровому форматі", пише Daily Mail.

Йдеться про портрет у день хрестин сина принца Гаррі та Меган Маркл, принца Арчі. Знімок, зроблений у липні 2019 року, на якому Гаррі, Маркл і їхній малюк позують на дивані в оточенні Кейт Міддлтон, принца Вільяма, короля Чарльза, королеви Камілли і Дорії Регланд, був зроблений Крісом Аллертоном.

Фото, зроблене в день хрещення первістка принца Гаррі та Меган Маркл

Неясно, де і де було відредаговано фотографію, і палац досі не відповів на запит про коментарі.

Зі свого боку Аллертон спростував твердження про редагування знімка.

Уперше скандал із редагуванням королівських знімків вибухнув після того, як Кейт Міддлтон опублікувала 10 березня фото, де позує зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. При уважному вивченні кадру особливо уважні користувачі нарахували близько 16 правок.

Підвищений інтерес до знімка пояснюється тим, що він став першим зображенням принцеси після того, як у січні вона зникла з поля зору через операцію на черевній порожнині. Сліди фотошопу на її фотографії породили нові версії її зникнення, зокрема про проблеми у шлюбі з принцом Вільямом.

Після того, як було виявлено сліди зміни зображення, деякі великі новинні агентства прибрали його зі своїх сайтів.

Принцеса Уельська взяла на себе провину за фотошоп, пояснивши, що іноді екпериментує з обробкою знімків.

Раніше Фокус писав, що людина, яка зняла відео з Кейт Міддлтон, відреагувала на чутки навколо того, що на кадрах з ринку принцеса несправжня. Ситуацію прокоментувала і двійник майбутньої королеви.