Канье Уэст подарил Бьянке Цензори Porsche (видео)

Сев за руль авто, Бьянка выглядела очень веселой и не скрывала своей радости.

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46-летний рэпер Канье Уэст купил для своей 29-летней жены Бьянки новенький Porsche белого цвета. Видео, как пара посещает автодилера, и Цензори садится за руль автомобиля, появилось в Х-аккаунте Donda Times, а затем разлетелось по многим пабликам. Позже источники подтвердили покупку автомобиля.

Когда дело дошло до подписания документов о покупке, Бьянка решила сесть на колени Канье, пока отот решал все вопросы с продавцом.

Пока Канье оформлял документы, Бьянка сидела у него на коленях Фото: Скрин видео

На Бьянке было прозрачное телесное боди, под которое она не стала надевать бюстгальтер, серые короткие шорты и белые туфли. Девушка сделала базовый макияж, нанеся бледно-голубые тени для век и розовую помаду.

Сев за руль авто она не скрывала искренней радости и выглядела очень веселой.

Автосалон был не единственным местом, куда пара остановилась во время прогулки, поскольку они затем перекусили в Cheesecake Factory. За последние несколько дней пару уже второй раз замечают в этом заведении.

В последний год Уэст и Цензори практически неразлучны. Начиная с их появлений в Италии, где Бьянка настроила против себя местных жителей своими нескромными ансамблями, и заканчивая прослушиваниями двух частей альбома-трилогии Vultures. Более того, на одном из прослушиваний Цензори мило беседовала с бывшей женой Канье Ким Кардашьян.

Тем временем в семье Бьянки Цензори кипят страсти. После визита матери девушки в Лос-Анджелес ее отец, Лео Цензори, остался крайне недоволен. Он надеялся, что после разговора с матерью дочь опомнится, но этого не произошло. Только Александра Цензори вернулась в Мельбурн, та стала появляться на улице в еще более откровенных ансамблях. Теперь Лео требует, чтобы Канье Уэст прилетел к нему на разговор в Австралию. Сама же Бьянка старается не допустить этого, потому что боится гнева отца.

Ранее Фокус писал, зачем Канье Уэст так одевает Бьянку Цензори.