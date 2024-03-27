Белая майка: как сделать ее важным модным трендом весны 2024 года (фото)

Белая майка признана стилистами своего рода чистым холстом, который подходит для любого образа, будь то повседневный, уличный стиль, деловой дресс-код, джинсы или романтический наряд.

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Базовые элементы гардероба всегда востребованы, поскольку их можно адаптировать к любому стилю. К таким элементам относится и белая маска — универсальная вневременная часть самого разнообразного стилевого решения. Созданная первоначально как функциональный топ для плавания и ставшая незаменимым мужским нижним бельем, белая майка вместе с тем не устаревает и в женских образах. Советами, как и где ее лучше использовать, поделились стилисты итальянского Vogue.

Сегодня белая майка признана своего рода чистым холстом, который подходит для любого образа, будь то повседневный, уличный стиль, деловой дресс-код, для ношения с джинсами или в качестве компонента романтического наряда.

Многослойный образ

Многослойность — метод, который имеет заметные практические преимущества в межсезонье. Легкая юбка, мужская рубашка и майка — базовая, универсальная и безупречная триада.

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С классическим костюмом

Белая майка — идеальный базовый предмет одежды, который можно носить в качестве элемента делового костюма классического силуэта.

Фото: Getty Images

С твидовым пиджаком

Наряд, в котором драгоценный шик твидового жакета сочетается с непринужденной атмосферой белой майки и джинсов, является удачным примером непринужденной элегантности.

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Западный стиль

Погрузитесь в тренд Дикого Вестерна, надев винтажную кожаную куртку поверх белой майки. Деталь стиля: вместо предсказуемых техасцев — просто ботинки черного цвета, а вообще возможна любая обувь.

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Бежевая гамма

Майка может придать повседневное настроение изысканному образу. Просто можно для этого выбрать нейтральную цветовую гамму, воплощение вневременного шика.

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