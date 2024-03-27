Біла майка: як зробити її важливим модним трендом весни 2024 року (фото)

Біла майка визнана стилістами свого роду чистим полотном, яке підходить для будь-якого образу, чи то повсякденний, вуличний стиль, діловий дрес-код, джинси або романтичне вбрання.

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Базові елементи гардероба завжди затребувані, оскільки їх можна адаптувати до будь-якого стилю. До таких елементів належить і біла майка — універсальна позачасова частина найрізноманітнішого стильового рішення. Створена спочатку як функціональний топ для плавання, вона стала незамінною чоловічою спідньою білизною, проте біла майка водночас не застаріває і в жіночих образах. Порадами, як і де її краще використовувати, поділилися стилісти італійського Vogue.

Сьогодні білу майку визнано своєрідним чистим полотном, яке підходить для будь-якого образу, чи то повсякденний, вуличний стиль, чи то діловий дрес-код, чи то носіння з джинсами, чи то як компонент романтичного вбрання.

Багатошаровий образ

Багатошаровість — метод, який має помітні практичні переваги в міжсезоння. Легка спідниця, чоловіча сорочка і майка — базова, універсальна і бездоганна тріада.

Фото: Getty Images

З класичним костюмом

Біла майка — ідеальний базовий предмет одягу, який можна носити як елемент ділового костюма класичного силуету.

Фото: Getty Images

З твідовим піджаком

Вбрання, в якому дорогоцінний шик твідового жакета поєднується з невимушеною атмосферою білої майки і джинсів, є вдалим прикладом невимушеної елегантності.

Фото: Getty Images

Західний стиль

Пориньте у тренд Дикого Вестерну, одягнувши вінтажну шкіряну куртку поверх білої майки. Деталь стилю: замість передбачуваних техасців — просто черевики чорного кольору, а взагалі можливе будь-яке взуття.

Фото: Getty Images

Бежева гама

Майка може надати повсякденного настрою вишуканому образу. Просто можна для цього вибрати нейтральну колірну гаму, втілення позачасового шику.

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