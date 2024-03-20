Викинути з шафи і забути: які сукні безнадійно застаріли навесні 2024 року (фото)

У 2024 році мода йде в ногу з часом, враховуючи потреби сучасної людини й вимоги екологічної безпеки. Часи, коли мода передбачала жертву заради краси, залишаються в минулому. У 2024 році одяг, перш за все, має бути зручним і практичним. А якщо він не відповідає цим вимогам, то автоматично потрапляє до списку антитрендів.

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Весна 2024 року обіцяє бути яскравою і незабутньою, особливо у світі моди. Якщо ви хочете бути в тренді й мати стильний вигляд, то обов'язково зверніть увагу на новинки сезону. Крім того, для створення індивідуального, модного образу, що запам'ятовується, від деякого одягу доведеться відмовитися, оскільки він потрапив до списку антитрендів. Фокус зібрав інформацію про моделі суконь, які, на думку стилістів, безнадійно застаріли.

Мереживні сукні

Повністю зроблені з мережива сукні були на піку популярності кілька років тому. Але навесні 2024 року дизайнери радять забути про них. За їхніми словами, до мережива взагалі потрібно ставитися дуже обережно, оскільки воно або додає років молодим дівчатам і жінкам, або має дешевий і вульгарний вигляд. Якщо ж ви все одно в захваті від мережива і не хочете розлучатися з ним у своєму гардеробі, можна придивитися до суконь, у яких воно використане як декор. Так, мереживний акцент може бути зроблений на комірці виробу або на манжетах.

Від мереживних суконь у 2024 році дизайнери радять відмовитися

Бандажні сукні

Попри те, що нещодавно Тіна Кароль приголомшила фанатів бандажною сукнею від французького модного дому, цей фасон потроху відходить у минуле і не буде популярним навесні й улітку 2024 року. Це пов'язано з тим, що сучасні модні тенденції взагалі віддають перевагу не обтислим, а більш вільним силуетам. Стилісти радять замінити сукню-бандаж (яка, до того ж може підкреслити всі неідеальності фігури) на сукні зі щільної тканини з v-подібним вирізом. Якщо ж ідеться про вечірній варіант вбрання, краще віддати перевагу струмливим сукням, максідовжини.

Цей фасон потроху відходить у минуле і не буде популярним навесні та влітку 2024 року

Сукні зі спідницею-дзвоном

Фасон з приталеним верхом і пишною спідницею, довгою нижче коліна, у 2024 році вважається застарілим. Особливо, якщо спідниця статична і складається з декількох великих складок. Такі моделі, що нагадують сукні 50-х років минулого століття, були на піку популярності 2022 року, але зараз потрапили в антитренди.

Фасон із приталеним верхом і пишною спідницею, довжиною нижче коліна, у 2024 році вважають застарілим

Сукні з баскою

Сукня, що облягає, з баскою на талії остаточно здала свої позиції в списку трендових і модних моделей і визнана стилістами застарілим фасоном. Всьому "виною" приталений силует таких моделей і акцентна деталь на талії, яка пасуватиме далеко не всім жінкам, що мають нестандартний тип фігури. Замість них дизайнери радять придивитися до луків, у яких баска складатиме органічний комплект із сорочкою чоловічого крою.

Відверта сукня з баскою на талії остаточно здала свої позиції в списку трендових і модних моделей

Сукні-маллет

Це сукні, у яких задня частина спідниці довша, ніж передня. Вечірні варіанти таких суконь були затребувані в 2010-х роках. Однак магазини й зараз продовжують пропонувати своїм покупцям повсякденні варіанти суконь, виконаних у такому фасоні. Дизайнери у своїх думках однозначні: такі моделі навесні 2024 року потрібно викинути з полиць своїх шаф і забути про них.

Вечірні варіанти таких суконь були затребувані в 2010-х роках

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі суконь будуть актуальні навесні 2024 року. Саме сукні здатні продемонструвати жіночність, сексуальність і привабливість фігури. Звісно, фасон, колір і модель — це індивідуальне вподобання, проте, як і все у світі мод, сукні також мають свої трендові зміни.

Крім того, ми інформували своїх читачів про те, які повсякденні сукні будуть трендовими навесні 2024 року.