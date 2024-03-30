Подальше от людей: где Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Пасху (фото)

31 марта 2024 года семья Уэльских отметит Пасху, однако не присоединится на традиционную службу в храме. Вместо этого они отправятся в Норфолк на несколько недель.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют провести пасхальные каникулы своих детей, отдыхая и посвящая время семье. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которые посещают школу Lambrook в графстве Беркшир, в конце марта 2024 года ушли на школьные каникулы, поэтому семья Уэльских будет наслаждаться праздниками подальше от внимания публики.

Инсайдеры сообщают, что будущий король Великобритании вместе с женой и детьми отправится в свою загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке, которая расположена неподалеку от поместья Сандрингем, чтобы провести время подальше от внимания общественности на фоне заявления Кейт Миддлтон о ее борьбе с онкологией.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В эмоциональном видеообращении мама троих детей рассказала, что в конце февраля 2024 года начала профилактическое лечение химиотерапией. В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости, а тесты после нее показали наличие рака.

Сандрингем Фото: Instagram sandringham1870

"Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы выздороветь после серьезной операции, чтобы начать свое лечение", — пояснила принцесса Уэльская.

Супруга будущего монарха добавила: "Но, самое главное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо".

Кейт Миддлтон

Семья Уэльских переедет в Норфолк и проведет время в Анмер-Холле до середины апреля, пока принц Уильям не вернется к королевским обязанностям, а дети — к учебе.

Поместье, как сообщается, обеспечивает отличный отдых для семьи в окружении зеленых парков, чтобы они могли окунуться в природу, что очень нравится Кейт Миддлтон.

Анмер-Холл Фото: The Royal Family

Королевская резиденция считается любимой для Уэльских, и, благодаря непосредственной близости от Сандрингема, здесь они проводят свои рождественские каникулы.

Георгианский дом с 10 спальнями, расположенный в деревне Анмер, недалеко от города Кингс-Линн, был подарен Кейт и Уильяму покойной королевой Елизаветой II в качестве свадебного подарка после церемонии в Вестминстерском аббатстве в апреле 2011 года.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Скриншот

Поместье 19-го века также расположено недалеко от пляжа Холкхэм, который предлагает широкие белые песчаные берега, где дети могут играть.

В особняке также есть много открытого пространства и, как сообщается, рамки для лазания, стена для скалолазания и качели. Ранее здесь был собственный бассейн и теннисный корт, которые Кейт и Уильям решили заменить искусственным газоном.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Ранее здесь также сделали ремонт стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов, включая добавление оранжереи, изменение маршрута подъезда и обновление интерьера.

Кейт Миддлтон, как известно, сейчас полагается на принца Уильяма больше, чем когда-либо. Будущий король Великобритании чувствует себя "беспомощным и напуганным" и просил других членов семьи заменить его, чтобы он мог быть дома. Многодетный отец посвящает время детям, несмотря на то, что у них давно есть квалифицированная няня.

О диагнозе Кэтрин супруги узнали 27 февраля. Тогда принц Уильям отменил свой визит на службу за своим крестным отцом, королем Греции Константином.

Принц и принцесса Уэльские не сообщали публике о борьбе Миддлтон с онкологией до начала пасхальных каникул у их детей, чтобы уменьшить на Шарлотту, Джоджа и Луи давление внимания публики. Теперь они будут проводить время вместе подальше от общественности и прессы.

Напомним, какое лечение получает больная раком Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения принцессы Уэльской во время видеообращения.