Подалі від людей: де Кейт Міддлтон та принц Вільям проведуть Великдень (фото)

31 березня 2024 родина Уельських відзначить Великдень, проте не приєднається на традиційну службу у храмі. Натомість вони вирушать у Норфолк на кілька тижнів.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують провести великодні канікули своїх дітей, відпочиваючи та присвячуючи час сім’ї. Про це пише Hello Magazine.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, які відвідують школу Lambrook у графстві Беркшир, наприкінці березня 2024 пішли на шкільні канікули, тож сім’я Уельських насолоджуватиметься святами подалі від уваги публіки.

Інсайдери повідомляють, що майбутній король Великої Британії разом з дружиною та дітьми вирушить до своєї заміської резиденції Анмер-Голл у Норфолку, яка розташована неподалік від маєтку Сандрінгем, щоб провести час подалі від уваги громадськості на фоні заяви Кейт Міддлтон про її боротьбу з онкологією.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В емоційному відеозверненні мама трьох дітей розповіла, що наприкінці лютого 2024 почала профілактичне лікування хіміотерапією. У січні Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині, а тести після неї показали наявність раку.

Сандрінгем Фото: Instagram sandringham1870

"Звичайно, це стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб обробити та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб одужати після серйозної операції, щоб почати своє лікування", — пояснила принцеса Уельська.

Дружина майбутнього монарха додала: "Але, найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре".

Кейт Міддлтон

Родина Уельських переїде в Норфолк і проведе час в Анмер-Голлі до середини квітня, поки принц Вільям не повернеться до королівських обов’язків, а діти — до навчання.

Маєток, як повідомляється, забезпечує чудовий відпочинок для сім’ї в оточенні зелених парків, щоб вони могли зануритися в природу, що дуже подобається Кейт Міддлтон.

Анмер-Голл Фото: The Royal Family

Королівська резиденція вважається улюбленою для Уельських, і, завдяки безпосередній близькості від Сандрінгема, тут вони проводять свої різдвяні канікули.

Георгіанський будинок з 10 спальнями, розташований у селі Анмер, неподалік від міста Кінгс-Лінн, був подарований Кейт і Вільяму покійною королевою Єлизаветою II як весільний подарунок після церемонії у Вестмінстерському абатстві у квітні 2011 року.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Скриншот

Помешкання 19-го століття також розташоване неподалік від пляжу Холкхем, який пропонує широкі білі піщані береги, де діти можуть гратися.

У маєтку також є багато відкритого простору та, як повідомляється, рамки для лазіння, стіна для скелелазіння та гойдалки. Раніше тут був власний басейн і тенісний корт, які Кейт і Вільям вирішили замінити штучним газоном.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Раніше тут також зробили ремонт вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, включаючи додавання оранжереї, зміну маршруту під’їзду та оновлення інтер’єру.

Кейт Міддлтон наразі покладається на принца Вільяма більше, ніж будь-коли.

Майбутній король Великої Британії відчуває себе "безпорадним і наляканим" і просив інших членів родини замінити його, щоб він міг бути вдома. Багатодітний батько присвячує час дітям, попри те, що в них давно є кваліфікована няня.

Про діагноз Кетрін подружжя дізналося 27 лютого. Тоді принц Вільям скасував свій візит на службу за своїм хрещеним батьком, королем Греції Костянтином.

Принц та принцеса Уельські не повідомляли публіці про боротьбу Міддлтон з онкологією до початку великодніх канікул у їхніх дітей, аби зменшити на Шарлотту, Джоджа та Луї тиск уваги публіки. Тепер вони проводитимуть час разом подалі від уваги громадськості та преси.

Нагадаємо, яке лікування отримує хвора на рак Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки принцеси Уельської під час відеозвернення.