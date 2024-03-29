"Это чудо", что принц Уильям до сих пор выполняет свои обязанности, — СМИ

Бывший дворецкий напомнил, как принц Уэльский в подростковом возрасте потерял маму. Теперь его самые близкие люди переносят тяжелую болезнь.

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Это "чудо", что принц Уильям все еще может функционировать, поскольку британская королевская семья переживает тяжелые времена, считает бывший дворецкий короля Чарльза III. Об этом пишет New York Post.

Будущий суверен сейчас пытается совместить работу и уход за больной раком женой Кейт Миддлтон. К тому же, принц Уильям проводит время с тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принц Уильям Фото: Getty Images

"Для любого человека иметь члена семьи, который переживает это, страшно само по себе", — считает Грант Гаррольд.

Бывший дворецкий напомнил, что в 1997 году принц Уильям потерял свою маму, принцессу Диану, когда был подростком. Сейчас же его отец и жена борются с онкологией.

"Его отец, который только что стал королем, от чего он был в восторге, борется с раком, а его жена, которая является его родственной душой, его лучшим другом и партнером, также сейчас имеет дело с раком", — отметил Гаррольд.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Экс-дворецкий подчеркнул, что принц Уэльский является старшим членом королевской семьи, поэтому должен выполнять обязанности, порой заменяя отца.

"Вы говорите о психическом здоровье и о том, как королевская семья поддерживает психическое здоровье — это чудо, что Уильям все еще функционирует", — считает Гаррольд.

По мнению бывшего дворецкого короля Чарльза III, принц Уильям демонстрирует свой сильный характер, который унаследовал от покойной бабушки, королевы Елизаветы II.

Напомним, какое лечение получает больная раком жена принца Уильяма.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.