"Це диво", що принц Вільям досі виконує свої обовʼязки, — ЗМІ

Колишній дворецький нагадав, як принц Уельський у підлітковому віці втратив маму. Тепер його найближчі люди переносять важку хворобу.

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Це "диво", що принц Вільям усе ще може функціонувати, оскільки британська королівська сім’я переживає найважчі часи, вважає колишній дворецький короля Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

Майбутній суверен наразі намагається поєднати роботу та догляд за хворою на рак дружиною Кейт Міддлтон. До того ж, принц Вільям проводить час з трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Принц Вільям Фото: Getty Images

"Для будь-якої людини мати члена сім’ї, який переживає це, страшно саме по собі", — вважає Грант Гаррольд.

Колишній дворецький нагадав, що в 1997 році принц Вільям втратив свою маму, принцесу Діану, коли був підлітком. Наразі ж його батько та дружина борються з онкологією.

"Його батько, який щойно став королем, від чого він був у захваті, бореться з раком, а його дружина, яка є його спорідненою душею, його найкращим другом і партнером, також зараз має справу з раком", — зазначив Гаррольд.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Ексдворецький наголосив, що принц Уельський є старшим членом королівської родини, тому повинен виконувати обовʼязки, часом заміняючи батька.

"Ви говорите про психічне здоров'я і про те, як королівська сім'я підтримує психічне здоров'я — це диво, що Вільям все ще функціонує", — вважає Гаррольд.

На думку колишнього дворецького короля Чарльза ІІІ, принц Вільям демонструє свій сильний характер, який успадкував від покійної бабусі, королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, яке лікування отримує хвора на рак дружина принца Вільяма.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.