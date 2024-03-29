Корги, терьеры и не только: каких собак себе завели члены британской королевской семьи

К этим питомцам точно относятся по-королевски. Ведь они живут во дворцах, а выгуливают их родственники короля Чарльза.

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Для многих из нас собаки играют очень важную роль. И для многих собаки стали полноценными членами семьи. Королевские собаки ничем не отличаются, за исключением тех случаев, когда они посещают публичные мероприятия и позируют папарацци. На протяжении поколений королевские собаки играли знаковую роль в общественной и частной жизни многих членов королевской семьи. Будь то король Чарльз II, который, по слухам, никуда не ездил без как минимум трех спаниелей, или королева Виктория, у которой при жизни было колоссальные 88 гладкошерстных колли, члены королевской семьи, безусловно, являются собачниками и очень любят своих питомцев. Об этом пишет Readerʼs Digest.

В наше время британская королевская семья известна множеством пушистых четвероногих друзей: корги королевы Елизаветы и собаки короля Чарльза III — одни из наших знаменитых фаворитов.

Мьюик и Сэнди

Владельцы: первоначально королева Елизавета, ныне принц Эндрю и Сара, герцогиня Йоркская

Королева Елизавета была известна своей преданностью своей стране и, конечно же, любовью к корги. Королева получила своего первого корги в подарок от своего отца на свой 18-й день рождения, и хотя точное количество корги за время ее 70-летнего правления известно лишь немногим избранным, по оценкам экспертов, у королевы за всю жизнь было более 30 корги.

Королева Елизавета и ее корги Фото: Getty Images

Мьюик и Сэнди также сыграли особую роль для королевы. Принц Эндрю подарил двух очаровательных щенков королеве Елизавете, чтобы поднять ей настроение, когда принц Филипп находился в больнице в начале 2021 года. После смерти королевы о ее питомцах заботятся принц Эндрю и его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Блубелл и Бет

Владельцы: король Чарльз III и королева Камилла

Король Чарльз III, как и его мать, предпочитает определенную породу собак – это джек-рассел-терьеры. Королева Камилла взяла Бет и Блюбелл в 2017 году из приюта, они жили в их особняке Кларенс-хаус в Лондоне.

Король Чарльз III и королева Камилла со своими собаками Фото: Clarence House/Instagram

И вполне могут переехать в Букингемский дворец.

Орла

Владельцы: принц Уильям, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Принц и принцесса Уэльские являются счастливыми владельцами черного кокер-спаниеля по кличке Орла, которого дети пары — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — просто обожают.

Принцесса Шарлотта и Орла Фото: dukeandduchessofcambridge

Черные кокер-спаниели имеют репутацию дружелюбных собак, которые отлично ладят с детьми. Щенка Кейт подарил ее брат Джеймс, чья собака родила шесть щенков. Орла помогла справиться с потерей Лупо, пожилого питомца семьи, который умер в ноябре 2020 года.

Гай, Мама Миа и Пула

Владельцы: принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл владеют семилетней гончей по имени Мама Миа, которого они завели после гончей Гая и после черного лабрадора Пулы.

Мамма Миа - питомец Гарри и Меган

Принц Гарри недавно обсуждал, что все собаки пары являются собаками эмоциональной поддержки.

Дотти

Владелец: принцесса Анна

Подобно своему брату и матери, принцесса Анна — еще одна королевская особа, питающая привязанность к определенной породе собак: бультерьерам.

Принцесса Анна и ее питомцы

Принцесса Анна владела несколькими бультерьерами, некоторые из которых на протяжении многих лет даже вызывали шквал скандалов в королевской семье. Один из ее бультерьеров даже вошел в историю, в результате чего принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, обвиненным в уголовном преступлении после того, как ее собака Дотти напала на двоих детей в Большом Виндзорском парке.

Джек, Чичи, Тедди и Джинджер

Владельцы: принцесса Беатрис и принцесса Евгения

Две дочери принца Эндрю не стесняются своей привязанности к норфолк-терьерам — очаровательной, крошечной и энергичной породе.

Принцессы со своими собаками

Принцесса Беатрис даже хотела подарить двух щеночков своей бабушке, королеве Елизавете, пока она была еще жива. Но королева боялась споткнуться о щенков и получить травму, поэтому отказалась.

Имя собаки: Неизвестно

Владельцы: принц Эдвард и Софи

У младшего ребенка королевы, бывшего графа Уэссекского и недавно титулованного герцога Эдинбургского, и его жены есть два щенка; черный лабрадор и кокер-спаниель. Графиня Уэссекская известна своей любовью к собакам: ее видели выгуливающей питомцев на территории Виндзорского замка, и она посещала Национальный центр собак-поводырей в Великобритании.

Принц Эдвард и Софи с питомцами

Интересный факт: собаки — не единственные домашние животные, которыми владеет семья графа! В недавнем видеоинтервью принц Эдвард рассказал, что в семье есть две собаки и даже черепаха.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных породах, которые вымерли еще в древности.

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