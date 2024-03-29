Корги, тер'єри і не тільки: яких собак собі завели члени британської королівської сім'ї

До цих вихованців точно ставляться по-королівськи. Адже вони живуть у палацах, а вигулюють їх родичі короля Чарльза.

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Для багатьох із нас собаки відіграють дуже важливу роль. І для багатьох собаки стали повноцінними членами сім'ї. Королівські собаки нічим не відрізняються, за винятком тих випадків, коли вони відвідують публічні заходи і позують папараці. Протягом поколінь королівські собаки відігравали знакову роль у громадському та приватному житті багатьох членів королівської сім'ї. Чи то король Чарльз II, який, за чутками, нікуди не їздив без щонайменше трьох спанієлів, чи то королева Вікторія, яка за життя мала колосальні 88 гладкошерстих коллі, члени королівської сім'ї, безумовно, є собачниками і дуже люблять своїх вихованців. Про це пише Reader's Digest.

У наш час британська королівська сім'я відома безліччю пухнастих чотирилапих друзів: коргі королеви Єлизавети і собаки короля Чарльза III — одні з наших знаменитих фаворитів.

М'юїк і Сенді

Власники: спочатку королева Єлизавета, нині принц Ендрю і Сара, герцогиня Йоркська

Королева Єлизавета була відома своєю відданістю своїй країні і, звичайно ж, любов'ю до коргі. Королева отримала свого першого коргі в подарунок від свого батька на свій 18-й день народження, і хоча точна кількість коргі за час її 70-річного правління відома лише небагатьом обраним, за оцінками експертів, у королеви за все життя було понад 30 коргі.

Королева Єлизавета та її коргі Фото: Getty Images

Мьюїк і Сенді також зіграли особливу роль для королеви. Принц Ендрю подарував двох чарівних цуценят королеві Єлизаветі, щоб підняти їй настрій, коли принц Філіп перебував у лікарні на початку 2021 року. Після смерті королеви про її улюбленців піклуються принц Ендрю і його колишня дружина, герцогиня Йоркська Сара Фергюсон.

Блубелл і Бет

Власники: король Чарльз III і королева Камілла

Король Чарльз III, як і його мати, віддає перевагу певній породі собак — це джек-рассел-тер'єри. Королева Камілла взяла Бет і Блюбелл 2017 року з притулку, вони жили в їхньому особняку Кларенс-хаус у Лондоні.

Король Чарльз III і королева Камілла зі своїми собаками Фото: Clarence House/Instagram

І цілком можуть переїхати в Букінгемський палац.

Орла

Власники: принц Вільям, Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта

Принц і принцеса Уельські є щасливими власниками чорного кокер-спанієля на прізвисько Орла, якого діти пари — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — просто обожнюють.

Принцеса Шарлотта і Орла Фото: dukeandduchessofcambridge

Чорні кокер-спанієлі мають репутацію доброзичливих собак, які чудово ладнають із дітьми. Цуценя Кейт подарував її брат Джеймс, чия собака народила шість цуценят. Орла допомогла впоратися з втратою Лупо, літнього вихованця сім'ї, який помер у листопаді 2020 року.

Гай, Мама Міа і Пула

Власники: принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл володіють семирічним гончаком на ім'я Мама Міа, якого вони завели після гончака Гая і після чорного лабрадора Пули.

Мамма Міа — вихованець Гаррі та Меган

Принц Гаррі нещодавно обговорював, що всі собаки пари є собаками емоційної підтримки.

Дотті

Власник: принцеса Анна

Подібно до свого брата і матері, принцеса Анна — ще одна королівська особа, яка має прихильність до певної породи собак: бультер'єрів.

Принцеса Анна та її вихованці

Принцеса Анна володіла кількома бультер'єрами, деякі з яких протягом багатьох років навіть спричиняли шквал скандалів у королівській родині. Один з її бультер'єрів навіть увійшов в історію, внаслідок чого принцеса Анна стала першим членом королівської сім'ї, обвинуваченим у кримінальному злочині після того, як її собака Дотті напала на двох дітей у Великому Віндзорському парку.

Джек, Чічі, Тедді та Джинджер

Власники: принцеса Беатріс і принцеса Євгенія

Дві дочки принца Ендрю не соромляться своєї прихильності до норфолк-тер'єрів — чарівної, крихітної та енергійної породи.

Принцеси зі своїми собаками

Принцеса Беатріс навіть хотіла подарувати двох цуценят своїй бабусі, королеві Єлизаветі, поки вона була ще жива. Але королева боялася спіткнутися об цуценят і отримати травму, тому відмовилася.

Ім'я собаки: Невідомо

Власники: принц Едвард і Софі

У молодшої дитини королеви, колишнього графа Вессекського і нещодавно титулованого герцога Единбурзького, і його дружини є два цуценята; чорний лабрадор і кокер-спанієль. Графиня Вессекська відома своєю любов'ю до собак: її бачили такою, що вигулює улюбленців на території Віндзорського замку, і вона відвідувала Національний центр собак-поводирів у Великій Британії.

Принц Едвард і Софі з вихованцями

Цікавий факт: собаки — не єдині домашні тварини, якими володіє родина графа! У нещодавньому відеоінтерв'ю принц Едвард розповів, що в сім'ї є два собаки і навіть черепаха.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найцікавіші породи, які вимерли ще в давнину.

А якщо ви хочете привести собаку в будинок, де вже є кішка, то вам варто знати, як познайомити кота і пса, щоб вони порозумілися.