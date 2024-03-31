Босоножки и шуба: Бьянка Цензори снова сменила стиль (фото, видео)

В дождливую погоду Бьянка разгуливала по улице в мехах. Канье же не изменял своему обычному стилю.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего рэпера Канье Уэста, продолжает модные эксперименты. Новое появление девушки с мужем на улицах дождливой Санты-Барбары вызвало повышенный интерес публики, поскольку свои прозрачные наряды она заменила на более пристойный, хотя и не менее неуместный ансамбль, пишет Daily Mail.

Пара, держась за руки, отправилась на шопинг. Они были замечены папарацци во время прогулки по Стейт-стрит-Променад.

На Цензори было меховое пальто с капюшоном цвета соли с перцем до середины бедра и на молнии. Образ она дополнила белыми босоножками с прозрачной вставкой.

В свою очередь Канье надел черную нейлоновую куртку с капюшоном, белые свободные спортивные брюки и черные кроссовки. Глаза рэпер спрятал за солнцезащитными очками.

Супруги о чем-то разговаривали, и Бьянка улыбалась, слушая мужа. Они заметили фотографов, но не стали на них реагировать.

Пока поклонники Бьянки бьют тревогу относительно контроля Уэста над Цензори, сестра Бьянки, Анджелина, неожиданно опровергла все домыслы о том, что семья девушки не принимает и осуждает музыканта.

По ее словам, они в восторге от зятя, с удовольствием слушают его музыку, им нравится его творчество, в том числе и то, что касается дизайна одежды, а все слухи о том, что отец Бьянки требовал разговора с артистом, не соответствуют действительности.

Друзья девушки говорят, что недавно она разговаривала со своей семьей и заверила их, что знает, что делает, и держит все под контролем.

"Она много вложила в свой брак с Канье, и ее план игры начинает становиться очевидным. Она владеет его линией одежды, его музыкой – она единственная модель в его последнем видео и на обложке Vultures – его инвестициями в недвижимость и многим другим. Бьянка умна и так же увлечена своими возмутительными нарядами, как и Канье. Она всегда была рискованной, но знает, что это ее минута и что ее минута не будет длиться вечно", – отмечают инсайдеры.

Сейчас ситуация начинает меняться, и Цензори мечтает хоть ненадолго уйти в тень. Канье готовится к выпуску своего альбома "Vultures 2", и продолжает использовать жену.

"Ей нравилось такое внимание, но оно становится ошеломляющим, и Канье продолжает настаивать и настаивать на большем, большем, большем, ведя к выпуску "Vultures 2". Бьянка чувствует, что Канье использует ее как бесплатный маркетинговый инструмент – как и все остальные. Последние пару месяцев стали для нее опытом, но она действительно хочет сосредоточиться на рождении детей после выхода альбома. Она знает, что время проходит", – добавил источник.

Ранее Фокус писал, почему Канье Уэст одевает свою жену так откровенно.