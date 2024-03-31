Босоніжки та шуба: Б'янка Цензорі знову змінила стиль (фото, відео)

У дощову погоду Б'янка розгулювала вулицею в хутрі. Каньє ж не зраджував своєму звичному стилю.

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29-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного репера Каньє Веста, продовжує модні експерименти. Нова поява дівчини з чоловіком на вулицях дощової Санти-Барбари викликала підвищену зацікавленість публіки, оскільки свої прозорі вбрання вона замінила на більш пристойний, хоча й не менш недоречний ансамбль, пише Daily Mail.

Пара, тримаючись за руки, вирушила на шопінг. Вони були помічені папараці під час прогулянки по Стейт-стріт-Променад.

На Цензорі було хутряне пальто з капюшоном кольору солі з перцем до середини стегна і на блискавці. Образ вона доповнила білими босоніжками з прозорою вставкою.

Своєю чергою Каньє одягнув чорну нейлонову куртку з капюшоном, білі вільні спортивні штани і чорні кросівки. Очі репер сховав за сонцезахисними окулярами.

Подружжя про щось розмовляло, і Б'янка посміхалася, слухаючи чоловіка. Вони помітили фотографів, але не стали на них реагувати.

Поки шанувальники Б'янки б'ють на сполох щодо контролю Веста над Цензорі, сестра Б'янки, Анджеліна, несподівано спростувала всі домисли про те, що сім'я дівчини не приймає й засуджує музиканта.

За її словами, вони в захваті від зятя, із задоволенням слухають його музику, їм подобається його творчість, зокрема й те, що стосується дизайну одягу, а всі чутки про те, що батько Б'янки вимагав розмови з артистом, не відповідають дійсності.

Друзі дівчини кажуть, що нещодавно вона розмовляла зі своєю сім'єю і запевнила їх, що знає, що робить, і тримає все під контролем.

"Вона багато вклала у свій шлюб із Каньє, і її план гри починає ставати очевидним. Вона володіє його лінією одягу, його музикою — вона єдина модель у його останньому відео і на обкладинці Vultures, — його інвестиціями в нерухомість і багатьом іншим. Б'янка розумна і так само захоплена своїми обурливими вбраннями, як і Каньє. Вона завжди була ризикованою, але знає, що це її хвилина і що її хвилина не триватиме вічно", — зазначають інсайдери.

Зараз ситуація починає змінюватися, і Цензорі мріє хоч ненадовго піти в тінь. Каньє готується до випуску свого альбому "Vultures 2", і продовжує використовувати дружину.

"Їй подобалася така увага, але вона стає приголомшливою, і Каньє продовжує наполягати і наполягати на більшому, більшому, більшому, ведучи до випуску "Vultures 2". Б'янка відчуває, що Каньє використовує її як безкоштовний маркетинговий інструмент — як і всі інші. Останні кілька місяців стали для неї досвідом, але вона дійсно хоче зосередитися на народженні дітей після виходу альбому. Вона знає, що час минає", — додало джерело.

Раніше Фокус писав, чому Каньє Вест одягає свою дружину так відверто.