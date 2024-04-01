Бумажные рыбки на спине и битва яйцами: как 1 апреля празднуют во всем мире

Версий возникновения всеми любимого неофициального праздника существует несколько. Одна из них связанна с изменениями в календаре, а вторая — с Французской революцией.

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1 апреля — день, который запомнился многим из нас еще с детства. Он отличается особой атмосферой веселья, шуток и приколов. Традиции празднования этого дня уходят в далекое прошлое пишет The Mirror.

Считается, что День смеха возник в 1582 году, когда Франция перешла с юлианского календаря на григорианский. В первом случае 1 апреля ознаменовало начало нового года. Людей, которые продолжали следовать первоначальному календарю и отмечали Новый год в этот день, высмеивали и называли "дураками".

Французы приклеивали "дуракам" на спину бумажную рыбку, и их называли Пуассон д'Авриль, или апрельская рыба – этот термин до сих пор используется во Франции для обозначения Дня дурака.

Другая версия рассказывает, что День смеха остался от идеи "фестивалей обновления", отмечающих конец зимы и начало весны. Судя по всему, в фестивалях принимали участие те, кто переодевался, разыгрывал друзей и незнакомцев.

Еще одна версия заключается в том, что в становлении праздника сыграла свою роль Французская революция. Историки говорят, что 1 апреля 1789 года, после того как французский народ сверг короля Людовика XVI, король Англии Георг III отпустил шутку, традиция которой продолжается и по сей день. Он сделал вид, что уходит. Крестьяне вышли на улицы, чтобы отпраздновать свою новую свободу, а затем были арестованы и заключены в тюрьму.

Как отмечают 1 апреля в разных странах

Во Франции существует давняя традиция приклеивать бумажных рыбок на спины других людей , что-то вроде приподнятого знака "Пни меня". Это безобидное озорство сопровождается фразой "Пуассон д'Авриль", что означает, конечно же, "Апрельская рыба".

В Испании отмечают День дурака, который в этой стране носит название El Dia de los Inocentes, "продовольственной дракой". Этой традиции уже больше 200 лет и она включает в себя имитацию "захвата" города военными, когда новые правители создают странные законы, которые другие должны соблюдать. Если они этого не сделают, их "штрафуют", и деньги пойдут на благотворительность. Вместо снарядов и пуль, оба лагеря используют сахар, яйца, муку и другие продукты.

Иран может похвастаться старейшими первоапрельскими традициями, празднованием Сизда Бедар, в котором также присутствует элемент розыгрыша. Он также считается весенним праздником, который связан с некоторыми другими предшественниками первоапрельского праздника, такими как древнеримский праздник Иларии.

Ранее мы писали о том, что 1 апреля в Германии, как и во всем мире, от перспективы стать объектом розыгрыша не застрахован никто. Немцы с удовольствием подшучивают в этот день над друзьями, членами семьи, коллегами. На роль "жертв" коварных подвохов обычно выбирают самых доверчивых и простодушных.