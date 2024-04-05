Нидерландская группа Within Temptation презентовала коллаборацию с украинским рэпером Ярмаком (видео)

Уже на следующей неделе нидерландская группа Within Temptation презентует видеоработу на песню. Съемки клипа проходили в столице Украины.

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Известная нидерландская группа Within Temptation, основателями которой стали вокалистка Шэрон ден Адель и гитарист Роберт Вестерхольт, презентовали новый трек в коллаборации с украинским рэпером Александром Ярмаком. Трек с названием 'A Fool's Parade' ("Парад дураков") группа презентовала сегодня, 5 апреля, у себя на странице в инстаграм.

Песня "A Fool's Parade" демонстрирует стремление группы привлечь внимание к продолжающейся борьбе Украины против вторжения России. Сама песня является осуждением лживых действий России и проливает свет на суровые реалии, с которыми сталкивается Украина сегодня. Таким образом группа Within Temptation, которая с первых дней выступает в поддержку Украины, демонстрирует необходимость помогать Украине.

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Известно, что клип на песню нидерландская группа снимала в Украине. Режиссером видеоработы, которую снимали на улицах Киева снимал уроженец Украины, а ныне житель Тель-Авива Инди Хейтом. Клип на песню презентуют уже на следующей неделе.

У себя на странице в инстаграм, группа сообщила, что все средства вырученные с песни будут направлены на помощь армии.

"Мы передадим все гонорары за песню Music Saves UA (на время войны), поэтому крути "A Fool's Parade", — написали участники группы.

Напомним, ранее мы писали, футболист Александр Зинченко заявил, что готов пойти на фронт . Кроме этого, Фокус писал, звезда "Женского квартала" сообщила о намерениях уйти в ВСУ.