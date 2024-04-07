Королевский замок Балморал впервые откроется для туристов: что интересного покажут посетителям

Этот небольшой замок в Шотландии был частной резиденцией королевской семьи Великобритании. И его двери впервые откроются для посетителей.

Related video

Открытие Балморала, где любила проводить отпуск королева Елизавета с семьей, вызвало настоящий ажиотаж в Великобритании. Билеты стоимостью 100 или 150 фунтов стерлингов с послеобеденным чаем были распроданы менее чем за 24 часа. Об этом пишет Daily Mail.

Желающих увидеть самую закрытую резиденцию королевской семьи оказалось было так много, что система бронирования билетов Balmoral была заблокирована из-за высокого спроса, с уведомлением следующего содержания: "Поскольку в настоящее время мы наблюдаем высокий спрос на заказы, вы поставлены в очередь".

Но монарх заработал около 140 000 фунтов стерлингов на новых прогулках с гидом, которые, как полагают, были введены в соответствии с желанием короля сделать королевскую собственность более доступной для публики.

Король Чарльз в Балморале Фото: Getty Images

Гостям будет предоставлена ​​редкая возможность взглянуть на комнаты, которыми пользовались король и королева, две столовые, гостиную, вестибюль пажа и Красный коридор, где в начале этого года король Чарльз встречался с премьер-министром Риши Сунаком .

Согласно веб-сайту поместья, экскурсии по Балморалу расскажут, "как его любили поколения королевской семьи".

Что такое Балморал

Этот замок находится в Шотландии на берегу реки Ди, в области Абердиншир. Замок был летней резиденцией королевы Виктории. Был построен в 1852 году архитектором Уильямом Смитом по поручению принца Альберта, который хотел сделать подарок супруге. 8 сентября 2022 года в замке скончалась британская королева Елизавета II.

Королевская семья в Балморале Фото: Getty Images

На месте, где в дальнейшем был построен замок, располагался охотничий домик короля Шотландии Роберта II, который правил в 14 веке. Хоть Балморал и называют "замком", но это скорей большой загородный дом, типичный для викторианской эпохи.

Что покажут туристам

В заявлении на своем веб-сайте поместье Балморал объявило: "С момента завершения строительства в 1855 году доступ внутрь замка Балморал до сих пор был ограничен для публики. Впервые в истории мы рады объявить о запуске частных туров по замкам – The Balmoral Experience".

Персонал Балморала Фото: The Royal Family

Экскурсии проведут гостей через ряд комнат, используемых королем, королевой и другими членами королевской семьи.

Здесь не будет заграждений, как в некоторых других объектах, поскольку Балморал остается действующим королевским домом, как сказано на сайте: "очень любимым домом королевской семьи".

Некоторые из личных произведений искусства короля также будут выставлены на обозрение, чтобы привлечь больше посетителей в поместье Абердиншир.

Вход в Балморал

Несмотря на все портреты, бюсты и прекрасную мебель, именно личные вещи останутся в памяти публики дольше всего. Как и в любом величественном доме, именно характерные признаки семейной жизни — например, свадебная фотография или даже батут в герцогском саду — всегда бросаются в глаза.

Туристы увидят стойку для обуви и вешалку для одежды, стойку с удочками, набор клюшек для гольфа и набор тростей для прогулок.

Так как этот дом все-таки строился для королевы Виктории, тут будет много ее бюстов и портретов, а также подарков, которые она получала в течение своей долгой жизни.

Ее шифр VRI — Victoria Regina Imperatrix (Виктория, Королева и Императрица) — даже отпечатан на всех обоях.

Вестибюль Балморала

Из прихожей посетители попадут во внутренний зал, иногда называемый Красным коридором, который ведет в сердце дома.

Слева находится библиотека с телевизором, где Елизавета смотрела скачки.

Время от времени ее также использовали для заседаний Тайного совета. По соседству, с великолепным видом на розарий находится гостиная. Именно здесь была сделана последняя фотография Елизаветы II, когда за два дня до своей смерти она назначила Лиз Трасс премьер-министром. Камин украшен воротником Ордена Чертополоха, самого древнего рыцарского ордена Шотландии.

Последнее фото королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Здесь королевская семья собирается за партией в карты перед ужином.

Затем посетители пройдут мимо бюста принца Альберта и спустятся в Малую столовую рядом с вестибюлем Пажей.

Когда королевская семья находится в резиденции, именно здесь в 17:00 подают королевский чай — настоящую Хайлендскую намазку с пирожными, булочками, тарталетками и сэндвичами.

За углом находится столовая, с портретом Виктории в одном конце, Альберта в другом и их детей вдоль стены. Именно Виктория положила начало традиции концерта на волынках в конце ужина, ритуала, который соблюдается и по сей день.

Когда монарх находится в резиденции, официальный сигнал волынок раздается в 9 утра, когда Суверенный Дудочник выходит из дверей Башни (конец здания, где находится королевский двор) и марширует вдоль фасада замка и обратно. Персонал уже встанет задолго до этого, как и семья и гости.

Независимо от погоды ожидается, что каждый гость монарха проведет день на холмах, пойдет на рыбалку, охоту, или просто на прогулку. А потом вернется к обеду, обязательно переоденется перед вечерним чаем, а потом еще раз перед ужином.

Окрестности Балморала

Публика наверняка почувствует темп королевской жизни в Хайленде, хотя и не будет подниматься наверх. Они не увидят королевских спален и ванных комнат, а также коридоров, украшенных картинами короля и покойного герцога Эдинбургского.

Они не войдут в кабинет монарха, где король хранит переписку и свою личную библиотеку.

Они не увидят ни гостевых покоев на первом этаже, которые занимал российский царь Николай II, ни люкса, отведенного для министра правительства штата Виктория.

Их также не будут проводить в частные беседки и хижины в поместье, где принц Филипп оттачивал свои навыки приготовления барбекю, где покойная королева накрывала на стол и где королева-мать любила устраивать пикники с холодными закусками.

Принц Филипп и королева Елизавета в Балморале Фото: The Royal Family

Посетители в течение многих лет могли гулять по территории Балморала, а также осматривать хозяйственные постройки, такие как Бальный зал, место проведения светского события лета — Бала Гилли.

Теперь они смогут увидеть гораздо больше, в том числе гигантский лабиринт в форме чертополоха, который будет готов позднее в этом году. Это была личная страсть короля, который до сих пор помнит детское волнение, когда бродил, а потом выбирался из лабиринта.

Ни для кого не секрет, что он и королева Камилла предпочитают жить в Биркхолле, доме покойной королевы-матери в семи милях от замка. Персонал называет это место "свадебным домом". Но они, конечно, будут собирать семью и в Балморале, поддерживая традицию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, где живут члены королевской семьи. Кроме Балморала и Букингемского дворца – у них еще очень много замков, дворцов и загородных домов.