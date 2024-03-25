Где живет королевская семья? Путеводитель по поместьям британской монархии

Если королю Чарльзу не понравится в Букингемском дворце, то он всегда может переехать. И у него большой список элитной недвижимости на выбор.

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Дворец, замок или коттедж? Король Чарльз III избалован выбором, когда дело доходит до того, где он может положить корону на прикроватную тумбочку. Британский монарх, женатый на Камилле Паркер Боулз (она же королева-консорт Камилла ), владеет семью дворцами, 10 замками, 12 особняками и 56 коттеджами по всей Великобритании. Фактически, согласно недавнему отчету, портфель недвижимости британского монарха оценивается в 25 миллиардов долларов. Конечно, Чарльз лично не живет во всех этих сказочных местах. Многие из них используются другими членами королевского генеалогического древа, включая других детей и внуков королевы Елизаветы . Так где же именно живет королевская семья? Об этом пишет Reader’s Digest.

Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, коттедж Фрогмор… трудно уследить за всеми поместьями, которые британские королевские особы называют своим домом. Так где же живет король Чарльз и все многочисленные члены его семьи.

Букингемский дворец

Местоположение: Лондон

Кто там живет: ранее жили королева Елизавета II и принц Филипп. Теперь это официальная резиденция короля Чарльза

Если вы приедете в Лондон, Букингемский дворец, вероятно, будет в списке мест, обязательных к посещению. В конце концов, это официальная резиденция монархов Соединенного Королевства с 1837 года, и это впечатляет. Во дворце пять этажей и 775 комнат, в том числе 19 парадных, 52 королевских и гостевых спальни, 92 кабинета и хирургический кабинет, а также 40 акров садов. Дворец служит административным штабом монархии, и сейчас он находится на полпути к 10-летней реконструкции стоимостью 500 миллионов долларов.

Букингемский дворец Фото: The Royal Family

Королева Елизавета II была последней королевской особой, проживавшей в Букингемском дворце, но во время пандемии она переехала в Виндзорский замок и так и не вернулась. Король Чарльз, скорее всего и не будет жить здесь на постоянной основе и откроет его для публики. В настоящее время посетителей пускают в парадные залы в летние месяцы.

Кларенс-хаус

Местоположение: Лондон

Кто там живет: король Чарльз III и королева Камилла

Кларенс-хаус, расположенный всего в двух шагах от Букингемского дворца, является одной из менее обсуждаемых королевских резиденций, но именно в здании, принадлежащем Короне, вы, скорее всего, встретите Чарльза и Камиллу. В конце концов, это их нынешний дом в Лондоне.

Кларенс-хаус Фото: Офис президента

Пара переехала в Кларенс-Хаус в августе 2003 года после смерти королевы-матери, которая жила там с 1953 года. Это также бывший дом королевы Елизаветы II, которая сделала его своей лондонской базой в 1947 году после свадьбы с принцем Филиппом.

Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Король Чарльз III очень любит это место, и здесь выставлена ​​его личная коллекция произведений искусства, а также коллекция его покойной матери.

Виндзорский замок

Местоположение: Виндзор, Беркшир

Кто там живет: ранее жила королева Елизавета II

Виндзорский замок, расположенный примерно в часе езды от Лондона, — это место, где королева Елизавета II провела большую часть своих последних лет (в том числе во время карантина из-за COVID) и записала свое последнее рождественское послание в 2021 году. В нем около 1000 комнат.

Виндзорский замок Фото: Royal Collection Trust

Однако изначально Виндзор не задумывался как резиденция: построенный Вильгельмом Завоевателем в конце 11 века, он служил крепостью. Однако с годами он превратился в частный дом королей и королев, а также место проведения королевских торжеств. Принц Гарри и Меган Маркл связали себя там узами брака в 2018 году, а потом сыграли свадьбу принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк. Королева Елизавета II похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе со своим мужем принцем Филиппом, дедушкой королем Георгом VI, сестрой принцессой Маргарет и другими высокопоставленными членами королевской семьи. Часовня открыта для посетителей, желающих выразить свое почтение. Еще неизвестно, пойдет ли король Чарльз III в какой-то момент по стопам своей покойной матери и откажется от Лондона ради Виндзора.

Замок Балморал

Местоположение: Абердиншир, Шотландия

Кто там живет: в настоящее время никто; это бывшая летняя резиденция королевы Елизаветы II

Ни для кого не секрет, что королева Елизавета II обожала Шотландию. Каждый год покойная королева проводила там все лето, наслаждаясь пикниками, катаясь на своих любимых лошадях и совершая длительные прогулки со своими корги. Монарх провела свои последние недели в Балморале и умерла там 8 сентября 2022 года.

Замок Балморал Фото: The Royal Family

Принц Альберт купил замок Балморал в подарок своей жене, королеве Виктории, в 1852 году. Обновление здания было завершено в 1856 году, и с тех пор оно является шотландской резиденцией королевской семьи. Принц Гарри называл Балморал "настоящим раем" в своих мемуарах "Запасной".

Хайгроув

Местоположение: Глостершир, на юго-западе Англии.

Кто там живет: король Чарльз III и королева Камилла (во время отпуска)

Хайгроув-хаус — еще один дом для отдыха Чарльза и Камиллы, хотя теперь формально он принадлежит сыну Чарльза, принцу Уильяму: он является частью герцогства Корнуолл. Чарльз приобрел поместье в 1980 году, за год до свадьбы с принцессой Дианой, и после свадьбы поместье было превращено в семейный дом пары.

Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

В Хайгроувк есть девять спален, четыре гостиные и детское крыло, расположенное на трех этажах. Однако главной достопримечательностью являются красивые сады и огороды. Король — заядлый садовник и фермер, занимающийся органическим земледелием, и он лично заботится обо всех растениях, когда позволяет время.

Сандрингем

Местоположение: Норфолк, восточная Англия.

Кто там живет: король Чарльз III и королева Камилла (во время отпуска)

Этот загородный особняк, расположенный примерно в трех часах езды к северу от Лондона, с 1862 года служил частным домом британских монархов. Король Чарльз III унаследовал его от своей матери, королевы Елизаветы II. Поместье площадью 20 000 акров стало частью королевского портфолио в 1862 году, когда королева Виктория и принц Альберт купили его для своего тогдашнего 21-летнего сына Эдуарда VII и его невесты Александры Датской.

Сандрингем Фото: Instagram sandringham1870

В Сандрингеме королева Елизавета II записала свое первое рождественское послание по телевидению в 1957 году. Но это поместье славится, как место, где королевская семья традиционно проводит Рождество . Именно здесь в январе 2020 года собрались все старшие члены королевской семьи на так называемый "Сандрингемский саммит" — кризисные переговоры после решения Гарри и Меган отступить от своих королевских обязанностей. Частично поместье открыто для посещений.

Коттедж Аделаида

Местоположение: Виндзор, Беркшир

Кто там живет: принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей

Конечно, монархия – это не только Чарльз и Камилла. Коттедж Аделаида стал домом Уильяма и Кейт Миддлтон с лета 2022 года.

Коттедж Аделаида Фото: Royal Collection Trust

Будущий король и его жена арендуют четырехэтажный коттедж XIX века. И, как сообщается, платят рыночную арендную плату.

Кенсингтонский дворец

Местоположение: Лондон

Кто там живет: принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей (в Лондоне)

Принц и принцесса Уэльские также владеют другими королевскими резиденциями, в том числе одной в центре Лондона. В квартире 1 внутри Кенсингтонского дворца 20 комнат и большой огороженный сад для большей конфиденциальности. Уильям и Кейт потратили около 5,5 миллионов долларов на ремонт, прежде чем переехать туда в 2013 году. Фактически, они были первыми членами королевской семьи, установившими вторую кухню, подходящую для семьи, а не для нанятого повара.

Кенсингтонский дворец Фото: Royal Collection Trust

В квартире 1 Кейт и Уильям приветствовали Барака Обаму в апреле 2016 года во время его визита в Лондон, а двухлетний принц Джордж, одетый в белый халат, поздоровался с тогдашним президентом.

Помимо лондонского дома Кейт и Уильяма, во дворце также находятся их офисы, а также офисы и резиденции некоторых менее известных членов королевской семьи. И вот еще несколько интересных фактов: принцесса Диана жила в квартире 8 и 9 после свадьбы с Чарльзом и продолжала оставаться там после развода. Плюс королева Виктория родилась в Кенсингтонском дворце и провела там свое детство, а на территории дворца обручились Гарри и Меган.

Анмер-холл

Местоположение: Сандрингем, Норфолк

Кто там живет: принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей (во время школьных каникул)

Анмер-холл, загородный дом Уильяма и Кейт на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке, был подарком королевы Елизаветы II паре, когда они поженились в 2011 году. Особняк в георгианском стиле был построен в 1802 году и является бывшим домом покойного Хью Ван Катсема-старшего, друга короля Чарльза III по колледжу. В нем 10 спален, бассейн и частный теннисный корт.

Анмер-холл Фото: The Royal Family

Кейт и Уильям постоянно жили в Анмер-холле после рождения принцессы Шарлотты в 2015 году. Два года спустя они поменяли его на Кенсингтонский дворец, но вернулись в Норфолк, когда в 2020 году Великобритания ввела первую изоляцию от COVID. Сегодня пара использует его для длительного проживания на выходных и во время школьных каникул.

Коттедж Фрогмор

Местоположение: Виндзор, Беркшир

Кто там живет: ранее там жили принц Гарри и герцогиня Меган

До марта 2023 года официальным адресом принца Гарри в Великобритании был Фрогмор-Коттедж, в двух шагах от Виндзорского замка. Дом с 10 спальнями, принадлежащий Crown Estate, был построен для королевы Шарлотты, жены короля Георга III, в 1801 году и подарен принцу Гарри и Меган Маркл королевой, когда они связали себя узами брака в 2018 году. Гарри и Меган, также известные как герцог и герцогиня Сассекские, потратили на ремонт 3,2 миллиона долларов (которые они отдали после переезда в Соединенные Штаты).

Коттедж Фрогмор Фото: Getty

Последний раз Гарри и Меган ночевали в Фрогмор в 2022 году, когда присутствовали на платиновом юбилее королевы Елизаветы II. Их дочь Лилибет провела там свой первый день рождения. Однако после откровенных мемуаров Гарри и документальных фильмов Netflix паре было предложено покинуть свой дом в Великобритании.

Королевская Ложа

Местоположение: Виндзор, Беркшир

Кто там живет: принц Эндрю и Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская

В настоящее время опальный принц Эндрю по-прежнему проживает в Королевском домике (ложе) в Виндзоре, бывшей резиденции королевы-матери вплоть до ее смерти в 2002 году. Впечатляющий дом является частью поместья Короны и имеет 30 комнат, большую гостиную, известную как "формальная комната" и салон.

Сара Фергюсон в своей резиденции

Эндрю переехал в Royal Lodge в 2004 году вместе со своей бывшей женой Сарой Фергюсон. И хотя пара развелась в 1996 году, они до сих пор счастливо живут в доме середины 1600-х годов. Пять лет назад их дочь принцесса Евгения устроила свадебный прием в Royal Lodge.

Бэгшот-Парк

Местоположение: Виндзор, Беркшир

Кто там живет: принц Эдвард, Софи Уэссекская и двое их детей

Младший сын королевы Елизаветы II, принц Эдвард, является еще одним жителем Виндзора. Герцог Эдинбургский живет в Бэгшот-парке 19-го века с тех пор, как женился на Софи в 1999 году. Первоначально Эдвард арендовал особняк на 50 лет у Crown Estate (это означает, что брат теперь является его домовладельцем), но недавно срок аренды был продлен еще на 150 лет. Таким образом, похоже, что в конечном итоге он перейдет к детям пары, Луизе Маунтбаттен-Виндзор и Джеймсу Маунтбеттен-Виндзор.

Бэгшот-Парк

Что касается истории Бэгшот-парка, то он был построен для короля Чарльза I в 1609 году, а в 1879 году перестроен для сына королевы Виктории принца Артура. Сообщается, что в этом историческом здании 120 комнат.

Гаткомб-Парк

Местоположение: Глостершир, на юго-западе Англии.

Кто там живет: принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл

Принцесса Анна может быть популярным членом королевской семьи, но даже ее самые преданные поклонники не смогут указать ее дом на карте. Парк Гаткомб в британском Котсуолде, безусловно, является одной из наименее известных королевских резиденций. Он принадлежал политику до того, как королева Елизавета II купила его в качестве свадебного подарка своей дочери Анне в 1976 году. С тех пор королевская принцесса живет в поместье и в настоящее время делит его со своим вторым мужем Лоуренсом. Как и ее брат король Чарльз III, Анна питает слабость к органическому земледелию. Поэтому вполне логично, что Гаткомб-Парк — это не просто частный дом, но и действующая ферма с лошадьми и крупным рогатым скотом.

Гаткомб-Парк

К счастью, здесь достаточно места и для дополнительных прочих житеелей: дочь принцессы Анны Зара и ее муж Майк Тиндалл переехали в поместье в 2013 году и продолжают жить там со своими дочерьми Мией и Леной.

Дворец Сент-Джеймс

Местоположение: Лондон

Кто там живет: принцесса Анна (в Лондоне)

Хотя принцесса Анна не проводит много времени в столице, у нее все еще есть, где остановиться в Лондоне. Это дворец Сент-Джеймс, или Сент-Джеймсский дворец. Принадлежащий короне, он недавно попал в новости как место, где король Чарльз III был провозглашен новым монархом после смерти его матери (ставшей там королевой в 1952 году). Но дворец также был главной резиденцией британских королей и королев на протяжении более трех столетий, пока королева Виктория не переехала в Букингемский дворец в 1837 году.

Дворец Сент-Джеймс Фото: Royal Collection Trust

Лондонская достопримечательность, строительство которой было завершено в 1536 году на месте бывшей больницы, в наши дни в основном используется для королевских мероприятий, ежегодно проводя до 100 официальных приемов. В 2018 году там крестили принца Луи.

Коттедж Ноттингем

Местонахождение: Кенсингтонский дворец, Лондон.

Кто там живет: иногда живет принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

По сравнению с большинством членов королевской семьи, у принцессы Евгении довольно скромный дом. Коттедж Ноттингем, расположенный на территории Кенсингтонского дворца, по прозвищу "Нотт Котт", и она живет там со своим мужем Джеком Бруксбэнком и семьей. Этот дом с двумя спальнями и небольшим садом был куплен королем Вильгельмом III и королевой Марией II в 1689 году.

Меган Маркл в коттедже Ноттингем Фото: Скриншот/Netflix

В то время как нынешние жители, кажется, любят это милое место, его предыдущие владельцы, Гарри и Меган, очевидно, не так любили его. Ноттингемский коттедж — это то место, где пара жила в первые дни своей жизни, и в документальном фильме Netflix "Гарри и Меган" дуэт назвал его "слишком маленьким" и с низкими потолками.

Интересный факт: принцесса Евгения уже второй раз переезжает в дом, брошенный Гарри и Меган. Прежде чем поселиться в своем нынешнем доме, она арендовала для пары коттедж Фрогмор.

Принцесса Беатрис и ее муж, Эдоардо Мапелли Моцци, в настоящее время делят свое время между Лондоном (где у них есть квартира во дворце Сент-Джеймс), Котсуолдсом и Нью-Йорком.

Напомним, ранее стало известно, что королева Камилла отменила давнюю традицию дворца, отказавшись от фрейлин.