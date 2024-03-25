Де живе королівська родина? Путівник по маєтках британської монархії

Якщо королю Чарльзу не сподобається в Букінгемському палаці, то він завжди може переїхати. І в нього великий список елітної нерухомості на вибір.

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Палац, замок чи котедж? Король Чарльз III розпещений вибором, коли справа доходить до того, де він може покласти корону на тумбочку біля ліжка. Британський монарх, одружений з Каміллою Паркер Боулз (вона ж королева-консорт Камілла), володіє сімома палацами, 10 замками, 12 маєтками і 56 котеджами по всій Великій Британії. Фактично, згідно з недавнім звітом, портфель нерухомості британського монарха оцінюють у 25 мільярдів доларів. Звичайно, Чарльз особисто не живе у всіх цих казкових місцях. Багато з них використовуються іншими членами королівського генеалогічного древа, включно з іншими дітьми та онуками королеви Єлизавети. То де ж саме живе королівська сім'я? Про це пише Reader's Digest.

Букінгемський палац, Віндзорський замок, Балморал, котедж Фрогмор... важко встежити за всіма маєтками, які британські королівські особи називають своїм домом. То де ж мешкає король Чарльз і всі численні члени його родини.

Букінгемський палац

Місцезнаходження: Лондон

Хто там живе: раніше мешкали королева Єлизавета II і принц Філіп. Тепер це офіційна резиденція короля Чарльза.

Якщо ви приїдете до Лондона, Букінгемський палац, ймовірно, буде в списку місць, обов'язкових до відвідування. Зрештою, це офіційна резиденція монархів Сполученого Королівства з 1837 року, і це вражає. У палаці п'ять поверхів і 775 кімнат, зокрема 19 парадних, 52 королівських і гостьових спальні, 92 кабінети і хірургічний кабінет, а також 40 акрів садів. Палац служить адміністративним штабом монархії, і зараз він перебуває на півдорозі до 10-річної реконструкції вартістю 500 мільйонів доларів.

Букінгемський палац Фото: The Royal Family

Королева Єлизавета II була останньою королівською особою, яка проживала в Букінгемському палаці, але під час пандемії вона переїхала до Віндзорського замку і так і не повернулася. Король Чарльз, найімовірніше, і не житиме тут на постійній основі та відкриє його для публіки. Наразі відвідувачів пускають у парадні зали в літні місяці.

Кларенс-хаус

Місцезнаходження: Лондон

Хто там живе: король Чарльз III і королева Камілла

Кларенс-хаус, розташований всього за два кроки від Букінгемського палацу, є однією з найменш обговорюваних королівських резиденцій, але саме в будівлі, що належить Короні, ви, швидше за все, зустрінете Чарльза і Каміллу. Зрештою, це їхній нинішній будинок у Лондоні.

Кларенс-хаус Фото: Офіс президента

Пара переїхала в Кларенс-Гаус у серпні 2003 року після смерті королеви-матері, яка жила там з 1953 року. Це також колишній будинок королеви Єлизавети II, яка зробила його своєю лондонською базою 1947 року після весілля з принцом Філіпом.

Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Король Чарльз III дуже любить це місце, і тут виставлена його особиста колекція творів мистецтва, а також колекція його покійної матері.

Віндзорський замок

Місцезнаходження: Віндзор, Беркшир

Хто там живе: раніше жила королева Єлизавета II

Віндзорський замок, розташований приблизно за годину їзди від Лондона, — це місце, де королева Єлизавета II провела більшу частину своїх останніх років (зокрема під час карантину через COVID) і записала своє останнє різдвяне послання 2021 року. У ньому близько 1000 кімнат.

Віндзорський замок Фото: Royal Collection Trust

Однак спочатку Віндзор не замислювався як резиденція: побудований Вільгельмом Завойовником наприкінці 11 століття, він служив фортецею. Однак з роками він перетворився на приватний будинок королів і королев, а також місце проведення королівських урочистостей. Принц Гаррі та Меган Маркл пов'язали себе там узами шлюбу 2018 року, а потім зіграли весілля принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк. Королева Єлизавета II похована в каплиці Святого Георгія у Віндзорі разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом, дідусем королем Георгом VI, сестрою принцесою Маргарет та іншими високопосадовцями королівської сім'ї. Каплиця відкрита для відвідувачів, які бажають висловити свою повагу. Ще невідомо, чи піде король Чарльз III в якийсь момент стопами своєї покійної матері і відмовиться від Лондона заради Віндзора.

Замок Балморал

Місцезнаходження: Абердиншир, Шотландія

Хто там живе: нині ніхто; це колишня літня резиденція королеви Єлизавети II

Ні для кого не секрет, що королева Єлизавета II обожнювала Шотландію. Щороку покійна королева проводила там усе літо, насолоджуючись пікніками, катаючись на своїх улюблених конях і здійснюючи тривалі прогулянки зі своїми коргі. Монарх провела свої останні тижні в Балморалі і померла там 8 вересня 2022 року.

Замок Балморал Фото: The Royal Family

Принц Альберт купив замок Балморал у подарунок своїй дружині, королеві Вікторії, 1852 року. Оновлення будівлі було завершено 1856 року, і відтоді вона є шотландською резиденцією королівської сім'ї. Принц Гаррі називав Балморал "справжнім раєм" у своїх мемуарах "Запасний".

Хайгроув

Місцезнаходження: Глостершир, на південному заході Англії.

Хто там живе: король Чарльз III і королева Камілла (під час відпустки)

Хайгроув-хаус — ще один будинок для відпочинку Чарльза і Камілли, хоча тепер формально він належить синові Чарльза, принцу Вільяму: він є частиною герцогства Корнуолл. Чарльз придбав маєток 1980 року, за рік до весілля з принцесою Діаною, і після весілля маєток перетворили на родинний будинок пари.

Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

У Хайгроувк є дев'ять спалень, чотири вітальні та дитяче крило, розташоване на трьох поверхах. Однак головною визначною пам'яткою є красиві сади і городи. Король — завзятий садівник і фермер, який займається органічним землеробством, і він особисто піклується про всі рослини, коли дозволяє час.

Сандрінгем

Місцезнаходження: Норфолк, східна Англія.

Хто там живе: король Чарльз III і королева Камілла (під час відпустки)

Цей заміський особняк, розташований приблизно за три години їзди на північ від Лондона, з 1862 року слугував приватним будинком британських монархів. Король Чарльз III успадкував його від своєї матері, королеви Єлизавети II. Маєток площею 20 000 акрів став частиною королівського портфоліо 1862 року, коли королева Вікторія і принц Альберт купили його для свого тодішнього 21-річного сина Едуарда VII і його нареченої Олександри Данської.

Сандрінгем Фото: Instagram sandringham1870

У Сандрінгемі королева Єлизавета II записала своє перше різдвяне послання по телебаченню 1957 року. Але цей маєток славиться, як місце, де королівська сім'я традиційно проводить Різдво. Саме тут у січні 2020 року зібралися всі старші члени королівської сім'ї на так званий "Сандрінгемський саміт" — кризові переговори після рішення Гаррі та Меган відступити від своїх королівських обов'язків. Частково маєток відкритий для відвідувань.

Котедж Аделаїда

Місцезнаходження: Віндзор, Беркшир

Хто там живе: принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей

Звісно, монархія — це не тільки Чарльз і Камілла. Котедж Аделаїда став домівкою Вільяма і Кейт Міддлтон з літа 2022 року.

Котедж Аделаїда Фото: Royal Collection Trust

Майбутній король і його дружина орендують чотириповерховий котедж XIX століття. І, як повідомляється, платять ринкову орендну плату.

Кенсингтонський палац

Місцезнаходження: Лондон

Хто там живе: принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей (у Лондоні)

Принц і принцеса Уельські також володіють іншими королівськими резиденціями, зокрема однією в центрі Лондона. У квартирі 1 всередині Кенсингтонського палацу 20 кімнат і великий обгороджений сад для більшої конфіденційності. Вільям і Кейт витратили близько 5,5 мільйонів доларів на ремонт, перш ніж переїхати туди в 2013 році. Фактично, вони були першими членами королівської сім'ї, які встановили другу кухню, придатну для сім'ї, а не для найнятого кухаря.

Кенсингтонський палац Фото: Royal Collection Trust

У квартирі 1 Кейт і Вільям вітали Барака Обаму у квітні 2016 року під час його візиту до Лондона, а дворічний принц Джордж, одягнений у білий халат, привітався з тодішнім президентом.

Крім лондонського будинку Кейт і Вільяма, у палаці також розташовані їхні офіси, а також офіси і резиденції деяких менш відомих членів королівської сім'ї. І ось ще кілька цікавих фактів: принцеса Діана жила у квартирі 8 і 9 після весілля з Чарльзом і продовжувала залишатися там після розлучення. Плюс королева Вікторія народилася в Кенсингтонському палаці і провела там своє дитинство, а на території палацу побралися Гаррі і Меган.

Анмер-хол

Місцезнаходження: Сандрінгем, Норфолк

Хто там живе: принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей (під час шкільних канікул)

Анмер-хол, заміський будинок Вільяма і Кейт на території королівського маєтку Сандрінгем у Норфолку, був подарунком королеви Єлизавети II парі, коли вони одружилися 2011 року. Особняк у георгіанському стилі був побудований 1802 року і є колишнім будинком покійного Г'ю Ван Катсема-старшого, друга короля Чарльза III по коледжу. У ньому 10 спалень, басейн і приватний тенісний корт.

Анмер-хол Фото: The Royal Family

Кейт і Вільям постійно жили в Анмер-холі після народження принцеси Шарлотти 2015 року. Два роки потому вони поміняли його на Кенсингтонський палац, але повернулися в Норфолк, коли 2020 року Велика Британія ввела першу ізоляцію від COVID. Сьогодні пара використовує його для тривалого проживання на вихідних і під час шкільних канікул.

Котедж Фрогмор

Місцезнаходження: Віндзор, Беркшир

Хто там живе: раніше там жили принц Гаррі та герцогиня Меган

До березня 2023 року офіційною адресою принца Гаррі у Великій Британії був Фрогмор-Коттедж, за два кроки від Віндзорського замку. Будинок з 10 спальнями, що належить Crown Estate, побудували для королеви Шарлотти, дружини короля Георга III, 1801 року, а королева подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл, коли вони пов'язали себе узами шлюбу 2018 року. Гаррі і Меган, також відомі як герцог і герцогиня Сассекські, витратили на ремонт 3,2 мільйона доларів (які вони віддали після переїзду до Сполучених Штатів).

Котедж Фрогмор Фото: Getty

Востаннє Гаррі та Меган ночували у Фрогмор 2022 року, коли були присутні на платиновому ювілеї королеви Єлизавети II. Їхня донька Лілібет провела там свій перший день народження. Однак після відвертих мемуарів Гаррі та документальних фільмів Netflix парі було запропоновано покинути свій будинок у Великій Британії.

Королівська Ложа

Місцезнаходження: Віндзор, Беркшир

Хто там живе: принц Ендрю і Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська

Наразі опальний принц Ендрю, як і раніше, проживає в Королівському будиночку (ложі) у Віндзорі, колишній резиденції королеви-матері аж до її смерті 2002 року. Вражаючий будинок є частиною маєтку Корони і має 30 кімнат, велику вітальню, відому як "формальна кімната" і салон.

Сара Фергюсон у своїй резиденції

Ендрю переїхав до Royal Lodge 2004 року разом зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон. І хоча пара розлучилася 1996 року, вони досі щасливо живуть у будинку середини 1600-х років. П'ять років тому їхня донька принцеса Євгенія влаштувала весільний прийом у Royal Lodge.

Бегшот-Парк

Місцезнаходження: Віндзор, Беркшир

Хто там мешкає: принц Едвард, Софі Вессекська та двоє їхніх дітей

Молодший син королеви Єлизавети II, принц Едвард, є ще одним жителем Віндзора. Герцог Единбурзький живе в Бегшот-парку 19-го століття відтоді, як одружився з Софі 1999 року. Спочатку Едвард орендував особняк на 50 років у Crown Estate (це означає, що брат тепер є його домовласником), але нещодавно термін оренди було продовжено ще на 150 років. Таким чином, схоже, що в кінцевому підсумку він перейде до дітей пари, Луїзи Маунтбаттен-Віндзор і Джеймса Маунтбеттен-Віндзор.

Бегшот-Парк

Що стосується історії Бегшот-парку, то він був побудований для короля Чарльза I 1609 року, а 1879 року перебудований для сина королеви Вікторії принца Артура. Повідомляється, що в цій історичній будівлі 120 кімнат.

Гаткомб-Парк

Місцезнаходження: Глостершир, на південному заході Англії.

Хто там живе: принцеса Анна, Зара і Майк Тіндалл

Принцеса Анна може бути популярним членом королівської сім'ї, але навіть її найвідданіші шанувальники не зможуть вказати її будинок на карті. Парк Гаткомб у британському Котсуолді, безумовно, є однією з найменш відомих королівських резиденцій. Він належав політику до того, як королева Єлизавета II купила його як весільний подарунок своїй дочці Анні 1976 року. Відтоді королівська принцеса живе в маєтку і нині ділить його зі своїм другим чоловіком Лоуренсом. Як і її брат король Чарльз III, Анна має схильність до органічного землеробства. Тому цілком логічно, що Гаткомб-Парк — це не просто приватний будинок, а й діюча ферма з кіньми і великою рогатою худобою.

Гаткомб-Парк

На щастя, тут достатньо місця і для додаткових інших мешканців: дочка принцеси Анни Зара та її чоловік Майк Тіндалл переїхали до маєтку 2013 року і продовжують жити там зі своїми доньками Мією та Оленою.

Палац Сент-Джеймс

Місцезнаходження: Лондон

Хто там живе: принцеса Анна (в Лондоні)

Хоча принцеса Анна не проводить багато часу в столиці, у неї все ще є, де зупинитися в Лондоні. Це палац Сент-Джеймс, або Сент-Джеймський палац. Належний короні, він нещодавно потрапив у новини як місце, де короля Чарльза III проголосили новим монархом після смерті його матері (яка стала там королевою 1952 року). Але палац також був головною резиденцією британських королів і королев упродовж більш ніж трьох століть, поки королева Вікторія не переїхала в Букінгемський палац 1837 року.

Палац Сент-Джеймс Фото: Royal Collection Trust

Лондонська пам'ятка, будівництво якої було завершено 1536 року на місці колишньої лікарні, в наші дні в основному використовується для королівських заходів, щорічно проводячи до 100 офіційних прийомів. У 2018 році там хрестили принца Луї.

Котедж Ноттінгем

Місцезнаходження: Кенсингтонський палац, Лондон.

Хто там живе: іноді живе принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Порівняно з більшістю членів королівської сім'ї, у принцеси Євгенії досить скромний будинок. Котедж Ноттінгем, розташований на території Кенсингтонського палацу, на прізвисько "Нотт Котт", і вона живе там зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком і сім'єю. Цей будинок з двома спальнями і невеликим садом купили король Вільгельм III і королева Марія II 1689 року.

Меган Маркл у котеджі Ноттінгем Фото: Скриншот/Netflix

У той час як нинішні жителі, здається, люблять це миле місце, його попередні власники, Гаррі і Меган, очевидно, не так любили його. Ноттінгемський котедж — це те місце, де пара жила в перші дні свого життя, і в документальному фільмі Netflix "Гаррі і Меган" дует назвав його "занадто маленьким" і з низькими стелями.

Цікавий факт: принцеса Євгенія вже вдруге переїжджає в будинок, покинутий Гаррі та Меган. Перш ніж оселитися у своєму нинішньому будинку, вона орендувала для пари котедж Фрогмор.

Принцеса Беатріс та її чоловік, Едоардо Мапеллі Моцці, наразі ділять свій час між Лондоном (де у них є квартира в палаці Сент-Джеймс), Котсуолдсом і Нью-Йорком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що королева Камілла скасувала давню традицію палацу, відмовившись від фрейлін.