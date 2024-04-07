Королівський замок Балморал уперше відкриється для туристів: що цікавого покажуть відвідувачам

Цей невеликий замок у Шотландії був приватною резиденцією королівської сім'ї Великої Британії. І його двері вперше відкриються для відвідувачів.

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Відкриття Балморала, де любила проводити відпустку королева Єлизавета з сім'єю, викликало справжній ажіотаж у Великій Британії. Квитки вартістю 100 або 150 фунтів стерлінгів з післяобіднім чаєм були розпродані менш ніж за 24 години. Про це пише Daily Mail.

Охочих побачити найзакритішу резиденцію королівської сім'ї виявилося так багато, що система бронювання квитків Balmoral була заблокована через високий попит, з повідомленням такого змісту: "Оскільки наразі ми спостерігаємо високий попит на замовлення, вас поставлено в чергу".

Але монарх заробив близько 140 000 фунтів стерлінгів на нових прогулянках з гідом, які, як вважають, були введені відповідно до бажання короля зробити королівську власність більш доступною для публіки.

Король Чарльз у Балморалі Фото: Getty Images

Гостям буде надана рідкісна можливість поглянути на кімнати, якими користувалися король і королева, дві їдальні, вітальню, вестибюль пажа і Червоний коридор, де на початку цього року король Чарльз зустрічався з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Згідно з вебсайтом маєтку, екскурсії Балморалом розкажуть, "як його любили покоління королівської сім'ї".

Що таке Балморал

Цей замок розташований у Шотландії на березі річки Ді, в області Абердиншир. Замок був літньою резиденцією королеви Вікторії. Був побудований 1852 року архітектором Вільямом Смітом за дорученням принца Альберта, який хотів зробити подарунок дружині. 8 вересня 2022 року в замку померла британська королева Єлизавета II.

Королівська родина в Балморалі Фото: Getty Images

На місці, де надалі був побудований замок, розташовувався мисливський будиночок короля Шотландії Роберта II, який правив у 14 столітті. Хоч Балморал і називають "замком", але це скоріше великий заміський будинок, типовий для вікторіанської епохи.

Що покажуть туристам

У заяві на своєму вебсайті маєток Балморал оголосив: "З моменту завершення будівництва 1855 року доступ всередину замку Балморал досі був обмежений для публіки. Вперше в історії ми раді оголосити про запуск приватних турів замками — The Balmoral Experience".

Персонал Балморала Фото: The Royal Family

Екскурсії проведуть гостей через низку кімнат, які використовувалися королем, королевою та іншими членами королівської сім'ї.

Тут не буде загороджень, як у деяких інших об'єктах, оскільки Балморал залишається чинним королівським будинком, як сказано на сайті: "дуже улюбленим будинком королівської сім'ї".

Деякі з особистих творів мистецтва короля також будуть виставлені на огляд, щоб привернути більше відвідувачів до маєтку Абердиншир.

Вхід у Балморал

Попри всі портрети, погруддя та прекрасні меблі, саме особисті речі залишаться в пам'яті публіки найдовше. Як і в будь-якому величному будинку, саме характерні ознаки сімейного життя — наприклад, весільна фотографія або навіть батут у герцогському саду — завжди впадають у вічі.

Туристи побачать стійку для взуття і вішалку для одягу, стійку з вудками, набір ключок для гольфу і набір тростин для прогулянок.

Оскільки цей будинок все-таки будували для королеви Вікторії, тут буде багато її бюстів і портретів, а також подарунків, які вона отримувала протягом свого довгого життя.

Її шифр VRI — Victoria Regina Imperatrix (Вікторія, Королева та Імператриця) — навіть надрукований на всіх шпалерах.

Вестибюль Балморала

З передпокою відвідувачі потраплять у внутрішню залу, іноді звану Червоним коридором, що веде до серця будинку.

Ліворуч розташована бібліотека з телевізором, де Єлизавета дивилася скачки.

Час від часу її також використовували для засідань Таємної ради. По сусідству, з чудовим видом на розарій розташована вітальня. Саме тут була зроблена остання фотографія Єлизавети II, коли за два дні до своєї смерті вона призначила Ліз Трасс прем'єр-міністром. Камін прикрашений коміром Ордена Чортополоха, найдавнішого лицарського ордена Шотландії.

Останнє фото королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Тут королівська сім'я збирається за партією в карти перед вечерею.

Потім відвідувачі пройдуть повз погруддя принца Альберта і спустяться в Малу їдальню поруч із вестибюлем Пажів.

Коли королівська сім'я перебуває в резиденції, саме тут о 17:00 подають королівський чай — справжню Хайлендську намазку з тістечками, булочками, тарталетками та сендвічами.

За рогом розташована їдальня, з портретом Вікторії в одному кінці, Альберта в іншому і їхніх дітей уздовж стіни. Саме Вікторія поклала початок традиції концерту на волинках наприкінці вечері, ритуалу, якого дотримуються й донині.

Коли монарх перебуває в резиденції, офіційний сигнал волинок лунає о 9-й ранку, коли Суверенний Дундунар виходить із дверей Вежі (кінець будівлі, де знаходиться королівський двір) і марширує вздовж фасаду замку і назад. Персонал уже встане задовго до цього, як і родина та гості.

Незалежно від погоди очікується, що кожен гість монарха проведе день на пагорбах, піде на риболовлю, полювання, або просто на прогулянку. А потім повернеться до обіду, обов'язково переодягнеться перед вечірнім чаєм, а потім ще раз перед вечерею.

Околиці Балморала

Публіка, напевно, відчує темп королівського життя в Хайленді, хоча й не підніматиметься нагору. Вони не побачать королівських спалень і ванних кімнат, а також коридорів, прикрашених картинами короля і покійного герцога Единбурзького.

Вони не увійдуть до кабінету монарха, де король зберігає листування і свою особисту бібліотеку.

Вони не побачать ні гостьових покоїв на першому поверсі, які займав російський цар Микола II, ні люкса, відведеного для міністра уряду штату Вікторія.

Їх також не проводитимуть у приватні альтанки і хатини в маєтку, де принц Філіп відточував свої навички приготування барбекю, де покійна королева накривала на стіл і де королева-мати любила влаштовувати пікніки з холодними закусками.

Принц Філіп і королева Єлизавета в Балморалі Фото: The Royal Family

Відвідувачі протягом багатьох років могли гуляти територією Балморала, а також оглядати господарські споруди, як-от Бальна зала, місце проведення найсвітськішої події літа — Бала Гіллі.

Тепер вони зможуть побачити набагато більше, зокрема гігантський лабіринт у формі будяка, який буде готовий пізніше цього року. Це була особиста пристрасть короля, який досі пам'ятає дитяче хвилювання, коли бродив, а потім вибирався з лабіринту.

Ні для кого не секрет, що він і королева Камілла вважають за краще жити в Біркхоллі, будинку покійної королеви-матері за сім миль від замку. Персонал називає це місце "весільним будинком". Але вони, звісно, збиратимуть сім'ю і в Балморалі, підтримуючи традицію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, де живуть члени королівської сім'ї. Крім Балморала і Букінгемського палацу — у них ще дуже багато замків, палаців і заміських будинків.