Принц Уильям станет вторым самым высоким монархом Великобритании: какой у него рост

До этого король Эдуард IV с доспехами достигал двухметрового роста. Нынешний британский монарх Чарльз ІІІ имеет рост 178 см.

Related video

Принц Уильям станет вторым самым высоким монархом в истории Великобритании. Об этом пишет Hello Magazine.

Как известно, рост старшего сына короля Чарльза III — 191 см. Между тем Эдуард IV, который правил с 1461 по 1483 годы, имел рост 194 см (с доспехами 2 метра).

"Его рост ставит его в четверку самых высоких английских королей в истории вместе с Эдуардом I, Эдуардом IV и Чарльзом II", — рассказал эксперт Уэсли Керр.

Эдуард I правил с 1272 по 1307 год и был также известен как "Эдуард Длинноногий" или "Молот Шотландии", имея рост 188 см.

Чарльз II правил с 1630 по 1685 год. Он был такого же роста, как Эдуард I, и уже участвовал в боях в возрасте 12 лет. А мать монарха жаловалась, что он в четыре месяца выглядел как годовалый ребенок.

Отметим, что рост отца принца Уильяма, короля Чарльза III — 178 см. А его мать, покойная принцесса Диана, была такого же роста.

Между тем рост Кейт Миддлтон — 175 см. Принца Гарри — 186 см.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Эксперт добавил, что принц Уильям "добрый и уважительный" и назвал его "новым типом лидера". Однажды принц Уэльский станет королем Великобритании. А пока на престоле его отец Чарльз III, которого короновали 6 мая 2023 года. Сейчас суверен борется с онкологией, как и жена Уильяма Кейт Миддлтон.

Король Чарльз ІІІ, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Что касается самых низких британских монархов, то ими пока стали королева Виктория (152 см) и король Чарльз I (163 см).

Напомним, где принц Уильям и Кейт Миддлтон проводят пасхальные каникулы.

Также Фокус писал об очередном недоразумении между принцем Уильямом и принцем Гарри.