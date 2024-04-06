Принц Вільям стане другим найвищим монархом Великої Британії: який у нього зріст

До цього король Едуард IV з обладунками досягав зросту 2 метри. Теперішній британський монарх Чарльз ІІІ має зріст 178 см.

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Принц Вільям стане другим найвищим монархом в історії Великої Британії. Про це пише Hello Magazine.

Як відомо, зріст старшого сина короля Чарльза ІІІ — 191 см. Тим часом Едуард IV, який правив з 1461 по 1483 роки, мав зріст 194 см (з обладунками 2 метри).

"Його зріст ставить його в четвірку найвищих англійських королів в історії разом з Едуардом I, Едуардом IV і Чарльзом II", — розповів експерт Веслі Керр.

Едуард I правив з 1272 по 1307 рік і був також відомий як "Едуард Довгоногий" або "Молот Шотландії", маючи зріст 188 см.

Чарльз II правив з 1630 по 1685 рік. Він був такого ж зросту, як Едуард І і вже брав участь у боях у віці 12 років. А мати монарха скаржилася, що він у чотири місяці виглядав як однорічна дитина.

Зазначимо, що зріст батька принца Вільяма, короля Чарльза III — 178 см. А його мати, покійна принцеса Діана, була такого ж зросту.

Тим часом зріст Кейт Міддлтон — 175 см. Принца Гаррі — 186 см.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Експерт додав, що принц Вільям "добрий та шаноблий" та назвав його "новим типом лідера". Одного дня принц Уельський стане королем Великої Британії. А поки на престолі його батько Чарльз ІІІ, якого коронували 6 травня 2023 року. Наразі суверен бореться з онкологією, як і дружина Вільяма Кейт Міддлтон.

Король Чарльз ІІІ, королева Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Щодо найнижчих британських монархів, то ними наразі стали королева Вікторія (152 см) та король Чарльз І (163 см).

Нагадаємо, де принц Вільям та Кейт Міддлтон проводять великодні канікули.

Також Фокус писав про чергове непорозуміння між принцом Вільямом та принцом Гаррі.