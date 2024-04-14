Селена Гомес продемонстрировала идеальный маникюр на апрель-май 2024 года (фото)

Звезда сцены выбрала однотонное покрытие без дополнительных дизайнов или камней. Она сделала ставку на насыщенно-изумрудный оттенок.

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Американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала идеальный маникюр на май 2024. Снимком своей новой работы нейл-мастер Том Бачик делится в Instagram.

Артистка выбрала однотонное покрытие без дополнительных дизайнов или камней. Том Бачик накрасил ногти своей звездной клиентки в насыщенно-изумрудный оттенок. Формой послужил "круг".

"Это индивидуальное желе с аквамарином", — дал название своей новой работе Бачик.

Зеленый цвет напрямую ассоциируется с весной, когда все расцветает и оживает. Особенно такой интересный его оттенок станет отличным решением для покрытия в один из месяцев весны.

Новый маникюр Селены Гомес

"Люблю этот цвет", "У меня такие же натуральные ногти", "Идеальный тон на весну!" — комментируют новый маникюр Селены Гомес пользователи сети.

А ранее певица сделала яркое покрытие морковным оттенком.

Маникюр Селены Гомес

К звездному нейл-мастеру, кроме Селены, довольно часто обращаются Дженнифер Лопес, Марго Робби, Никола Пельтц и другие голливудские знаменитости.

Напомним, что известно о масляном маникюре — трендовом покрытии весны 2024 года.

Также Фокус писал о том, почему нельзя покрывать ногти на ногах гель-лаком.