Селена Гомес продемонструвала ідеальний манікюр на квітень-травень 2024 (фото)

Зірка сцени обрала однотонне покриття без додаткових дизайнів чи камінців. Вона зробила ставку на насичено-смарагдовий відтінок.

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Американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала ідеальний манікюр на травень 2024. Знімком своєї нової роботи нейл-майстер Том Бачик ділиться в Instagram.

Артистка обрала однотонне покриття без додаткових дизайнів чи камінців. Том Бачик нафарбував нігті своєї зіркової клієнтки в насичено-смарагдовий відтінок. Формою слугувало "коло".

"Це індивідуальне желе з аквамарином", — дав назву своїй новій роботі Бачик.

Зелений колір напряму асоціюється з весною, коли все розквітає та оживає. Особливо такий цікавий його відтінок стане чудовим рішенням для покриття в один з місяців весни.

Новий манікюр Селени Гомес

"Люблю цей колір", "У мене такі самі натуральні нігті", "ідеальний тон на весну!" — коментують новий манікюр Селени Гомес користувачі мережі.

А раніше співачка зробила яскраве покриття морквяним відтінком.

Манікюр Селени Гомес

До зіркового нейл-майстра, окрім Селени, доволі часто звертаються Дженніфер Лопес, Марго Роббі, Нікола Пельтц та інші голлівудські знаменитості.

Нагадаємо, що відомо про олійний манікюр — трендове покриття весни 2024 року.

Також Фокус писав про те, чому не можна покривати нігті на ногах гель-лаком.