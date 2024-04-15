Сальма Хайек показала, как медитирует с совой на голове (видео)

Керинг стала членом семьи Сальмы Хайек еще в 2019 году. У них с актрисой особая связь.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек медитировала с помощью своего питомца по имени Керинг в новом видео, опубликованном в Instagram.

Звезда экрана сидела, скрестив ноги, на полу просторной комнаты, а сова была на ее голове.

Сальма продемонстрировала теплые серые спортивные штаны, а также рубашку с принтом певицы Дженис Джоплин. Ее темные пряди были разделены посередине и собраны в низкий хвост.

Сальма Хайек

Хайек добавила радужную графику, которая освещалась вокруг ее тела, и инструментальную музыку, которая звучала на фоне короткого видео.

"Люблю медитировать с совой на голове #медитируйте", — написала звезда фильма "Фрида".

Как известно, в 2019 году актриса спасла сову и подарила птицу своему мужу Франсуа-Анри Пино.

"Я подарила ее своему мужу в качестве подарка на День Святого Валентина и назвала ее Керинг, потому что это название его компании и их символ — сова", — рассказывала ранее знаменитость.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Сальма даже признавалась, что Керинг может спать с ней в комнате, когда Франсуа-Анри Пино нет дома.

"Иногда, когда она очень близко ко мне, я чувствую, как она трется об меня, и это очень приятно. И я чувствую себя такой благословенной", — отмечала Сальма.

Напомним, Сальма Хайек показала архивные кадры с Пенелопой Крус.

Также Фокус писал о вредной привычке Сальмы Хайек.