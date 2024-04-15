Сальма Хаєк показала, як медитує із совою на голові (відео)

Керінг стала членом родини Сальми Хаєк ще у 2019 році. У них з акторкою особливий звʼязок.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк медитувала за допомогою свого вихованця на ім’я Керінг у новому відео, опублікованому в Instagram.

Зірка екрану сиділа, схрестивши ноги, на підлозі просторої кімнати, а сова була на її голові.

Сальма продемонструвала теплі сірі спортивні штани, а також сорочку з принтом співачки Дженіс Джоплін. Її темні пасма були розділені посередині та зібрані в низький хвіст.

Сальма Хаєк

Хаєк додала веселкову графіку, яка висвітлювалася навколо її тіла, та інструментальну музику, яка звучала на фоні короткого відео.

"Люблю медитувати із совою на голові #медитуйте", — написала зірка фільму "Фріда".

Як відомо, у 2019 році акторка врятувала сову і подарувала птаха своєму чоловікові Франсуа-Анрі Піно.

"Я подарувала її своєму чоловікові як подарунок на День Святого Валентина і назвала її Керінг, тому що це назва його компанії та їхній символ — сова", — розповідала раніше знаменитість.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Сальма навіть зізнавалася, що Керінг може спати з нею в кімнаті, коли Франсуа-Анрі Піно немає вдома.

"Іноді, коли вона дуже близько до мене, я відчуваю, як вона треться об мене, і це дуже приємно. І я відчуваю себе такою благословенною", — зізнавалася Сальма.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала архівні кадри з Пенелопою Крус.

Також Фокус писав про шкідливу звичку Сальми Хаєк.