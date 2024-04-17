Здоровое начало дня: 5 простых утренних процедур, которые помогут похудеть

Похудеть помогут не только сбалансированное питание и спорт, но и правильные привычки. Выполняя сразу после пробуждения эти пять утренних процедур, вы сможете похудеть без посещения спортзала.

Related video

Похудение — процесс, требующий дисциплины и последовательности, но он не должен быть слишком сложным. Чтобы добиться здорового и длительного снижения веса, избежав эффекта плато, правильный утренний распорядок дня должен стать привычной рутиной. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Высыпайтесь, чтобы быть стройной

Фото: Freepik

Достаточный сон является важным аспектом достижения и поддержания идеального веса. А все потому, что недостаток сна может спровоцировать повышенную тягу к еде и, как следствие, переедание. Кроме того, при недостатке сна снижается работоспособность, поэтому, если у вас нет времени дольше поспать утром, соблюдайте простое правило: если вам нужно рано вставать, то следует рано и лечь спать.

И хотя утром в постели может быть очень удобно и комфортно, нажимать кнопку повтора на будильнике — не лучшая идея. Со временем ваш мозг запутается и не будет знать, все же спать или проснуться. Это не только лишит вас ценной энергии, но и сделает вас вялым до конца дня. Как бы ни было сложно, встаньте с кровати и не спеша начните свой день, а мозг отблагодарит вас повышенной концентрацией и энергией.

Ловите лучи дневного света

Свежий воздух и солнечный свет поднимают настроение по утрам даже самым сварливым людям. Солнечный свет является наиболее важным источником витамин D, а его недостаток может способствовать увеличению веса. Поэтому, как только вы проснетесь, откройте шторы и окна и впустите в квартиру свежий воздух и солнечный свет. Таким образом, ваши глаза привыкнут к дневному свету, и вы естественным образом разбудите свое тело.

Завтракайте сбалансировано

Фото: Freepik

Старайтесь утром есть белковые продукты. Творог и подобные ему продукты утоляют голод лучше, чем завтрак, богатый углеводами или жирами, с сопоставимым количеством калорий. Кроме того, белок по утрам предотвращает позднюю тягу к еде, поскольку дольше сохраняет чувство сытости.

Выбирайте здоровые перекусы

Хорошая подготовка имеет решающее значение в похудении. Если у вас нет времени готовить еду заранее, по крайней мере, приготовьте здоровые перекусы, которые можно взять с собой на работу. Яблоки, горстка орехов или овощные палочки – идеальный выбор для здорового перекуса.

Ускорьте кровообращение

Фото: Freepik

Утреннее посещение спортзала не является необходимостью, достаточно просто включать активность в свою повседневную жизнь. Например, вместо поездки на работу, совершите быструю прогулку, а в выходной сядьте на велосипед и отправьтесь в парк. Занятия на свежем воздухе приведут вашу фигуру в порядок. Утренние упражнения отлично сжигают калории и ускоряют обмен веществ.

Напомним, 10 продуктов, которые помогут утром быстро проснуться.

Ранее Фокус писал о том, как максимально эффективно привести свое тело в тонус этой весной.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.