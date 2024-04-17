Здоровий початок дня: 5 простих ранкових процедур, які допоможуть схуднути

Схуднути допоможуть не тільки збалансоване харчування і спорт, а й правильні звички. Виконуючи відразу після пробудження ці п'ять ранкових процедур, ви зможете схуднути без відвідування спортзалу.

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Схуднення — процес, що вимагає дисципліни і послідовності, але він не повинен бути занадто складним. Щоб домогтися здорового та тривалого зниження ваги, уникнувши ефекту плато, правильний ранковий розпорядок дня має стати для вас звичною рутиною. Про це пише Fit For Fun.

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Висипайтеся, щоб бути стрункою

Фото: Freepik

Достатній сон є важливим аспектом досягнення та підтримання ідеальної ваги. А все тому, що нестача сну може спровокувати підвищений потяг до їжі і, як наслідок, переїдання. Крім того, за нестачі сну знижується працездатність, тож, якщо ви не маєте часу довше поспати вранці, дотримуйтесь простого правила: якщо вам треба рано вставати, то слід рано й лягти спати.

І хоча вранці в ліжку може бути дуже зручно і комфортно, натискати кнопку повтору на будильнику — не найкраща ідея. Згодом ваш мозок заплутається і не знатиме, все ж таки спати чи прокинутися. Це не тільки позбавить вас цінної енергії, а й зробить вас млявим до кінця дня. Як би не було складно, встаньте з ліжка і не поспішаючи почніть свій день, а мозок віддячить вам підвищеною концентрацією та енергією.

Ловіть промені денного світла

Свіже повітря і сонячне світло піднімають настрій вранці навіть найсварливішим людям. Сонячне світло є найважливішим джерелом вітаміну D, а його нестача може сприяти збільшенню ваги. Тому, щойно ви прокинетеся, відчиніть штори і вікна та впустіть у квартиру свіже повітря і сонячне світло. Так, ваші очі звикнуть до денного світла, і ви природним чином розбудите своє тіло.

Снідайте збалансовано

Фото: Freepik

Намагайтеся вранці їсти білкові продукти. Сир і подібні до нього продукти втамовують голод краще, ніж сніданок, багатий на вуглеводи або жири, з порівнянною кількістю калорій. Крім того, білок вранці запобігає пізній тязі до їжі, оскільки довше зберігає відчуття ситості.

Обирайте здорові перекуси

Хороша підготовка має вирішальне значення у схудненні. Якщо у вас немає часу готувати їжу заздалегідь, принаймні, приготуйте здорові перекуси, які можна взяти з собою на роботу. Яблука, жменька горіхів або овочеві палички — ідеальний вибір для здорового перекусу.

Прискорте кровообіг

Фото: Freepik

Ранкове відвідування спортзалу не є необхідністю, достатньо просто додавати активність у своє повсякденне життя. Наприклад, замість поїздки на роботу, зробіть швидку прогулянку, а у вихідний сядьте на велосипед і рушайте в парк. Заняття на свіжому повітрі приведуть вашу фігуру до ладу. Ранкові вправи відмінно спалюють калорії та прискорюють обмін речовин.

Нагадаємо, 10 продуктів, які допоможуть вранці швидко прокинутися.

Раніше Фокус писав про те, як максимально ефективно привести своє тіло в тонус цієї весни.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.