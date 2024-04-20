Не просто теща: в каких отношениях принц Уильям и мама Кейт Миддлтон

После новостей о болезни принцессы Уэльской ее мама помогает с детьми и по-особенному относится к принцу Уильяму. Будущий король Великобритании ценит хорошее отношение, ведь сам рано потерял мать.

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Стало известно, в каких отношениях сейчас находятся принц Уильям и его теща Кэрол Миддлтон. Об этом пишет Fox News.

Как сообщается, принц Уэльский очень полагался на маму жены, поскольку Кейт Миддлтон и его отец король Чарльз ІІІ борются с раком.

Принц Уильям и Кэрол Миддлтон были замечены в пабе в Норфолке, Англия, 11 апреля 2024 года, и она также провела Пасху с Уэльскими.

По словам королевского эксперта Кристофера Андерсена, мама Кэтрин Миддлтон была "опорой поддержки" для принцессы Уэльской, и она "существенно активизировалась", пока ее дочь лечится от онкологии.

Кейт Миддлтон с мамой Фото: Getty Images

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что в начале этого года у нее диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. Теперь она проходит химиотерапию, находясь на ранних стадиях лечения.

Эксперт рассказывает, что мама принцессы Уэльской заботится о внуках — 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи — чтобы помочь им "воссоздать подобие нормальной жизни", пока их мама выздоравливает.

Кэрол также оказывала принцу Уильяму большую поддержку, поскольку она "была ближе матери", ведь принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года в возрасте 36 лет, когда принц Гарри и принц Уильям были подростками.

Принцесса Диана с принцем Уильямом Фото: Getty Images

"Она всегда была рядом с ним так же, как и он с Кейт. С другой стороны, отношения между Уильямом и его фактической мачехой, королевой Камиллой, всегда были прохладными. Уильям может рассчитывать на то, что Камилла сосредоточится на короле и своих собственных внуках, и это все", — продолжил Андерсен.

Он добавил, что принц Уэльский также нашел место в семье жены, поскольку они всегда были такими "теплыми и приветливыми", а также "приземленными и легкими".

Эксперт добавил, что муж Кейт Миддлтон "чувствовал, что когда он был с ними, он мог расслабиться и быть собой".

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Во многом он ближе к [отцу Кейт, Майклу] и Кэрол Миддлтон, чем когда-либо был со своим отцом", — отметил королевский специалист.

Другой королевский эксперт Ян Пэлхэм Тернер также высказал свое видение отношений монаршей семьи с Кэрол Миддлтон, сказав изданию, что они "очень близки".

"Кэрол Миддлтон стала очень полезной для Уильяма и Кейт", — рассказал он.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty

После того, как принц Уильям немного отступил от своих королевских обязанностей, чтобы посвятить время семье, пока Кейт выздоравливает, накануне было объявлено, что он вернется к работе.

В четверг, 18 апреля 2024 года, будущий король Великобритании намерен посетить молодежный центр в Лондоне, а также благотворительную организацию по перераспределению пищи в Суррее.

Что известно о родителях Кейт Миддлтон

Кэрол и Майкл Миддлтон работали в авиакомпании British Airways, когда они поженились, но впоследствии супруги начали руководить бизнесом по планированию вечеринок и оформлению Party Pieces, который они основали в 1987 году. Как сообщается, идея создания своего дела была вдохновлена празднованием пятого дня рождения принцессы Уэльской.

В 2019 году Кэрол Миддлтон продала свои 49% акций и передала контроль над бизнесом инвесторам (позже стало известно, что она оставляет работу и собирается на пенсию). После этого дела Party Pieces начали идти вниз из-за пандемии коронавируса.

В марте 2023 года пришлось нанять компанию Interpath Advisory по вопросам неплатежеспособности и объявить о банкротстве в Великобритании. В мае 2023 года теща принца Уильяма продала часть своего дела миллионеру Джеймсу Синклеру за 180 000 фунтов стерлингов, однако до сих пор имеет долг в сотни тысяч фунтов стерлингов за услуги Interpath Advisory.

Кэрол Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, станет ли принцесса Шарлотта "следующим принцем Гарри" в королевской семье.

Также Фокус писал о нежелании принца Уильяма и Кейт Миддлтон мириться с принцем Гарри.