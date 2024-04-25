Красивые и стройные: 4 самых эффективных упражнения для ног и бедер

Если вы хотите стать обладательницей стройных бедер и ног, нужно тренировать внутреннюю поверхность бедер. С помощью этих упражнений вы сможете получить красивые, подтянутые ноги к лету.

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Если вы хотите летом блистать красивой фигурой, лучше всего начинать уже сейчас подумать, как привести тело в форму. Вместо того чтобы постоянно концентрироваться на проблемных областях, таких как живот, ноги и ягодицы, для разнообразия сосредоточьтесь на внутренней стороне бедер. Подтянутые бедра не только выглядят красивее, но и улучшают ваши спортивные результаты. Добавьте эти упражнения в свою программу тренировок, чтобы тренировать внутреннюю часть бедер и ноги. Об этом пишет Fit For Fun.

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Приседания сумо

Фото: Freepik

Станьте в традиционное положение приседа, ступни на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, руки скрещены перед грудью.

Сделайте шаг в сторону на расстоянии больше ширины бедра правой ногой. Затем поверните пальцы ног наружу и от центра тела — под углом 45 градусов. Колени все еще должны быть выше пальцев ног.

Теперь присядьте, направляя копчик вниз. Держите позвоночник прямо и смотрите вперед. Опускайте верхнюю часть тела до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу, останьтесь в этой позе несколько секунд, а затем прижимайте ногу обратно в положение стоя. При возвращении в стойку используйте пятки и напрягайте ягодичные мышцы.

Повторите упражнение три подхода по 8-12 повторений.

Боковой выпад

Фото: Freepik

Для этого упражнения поставьте ноги на ширине плеч. Верхняя часть тела прямая, пальцы ног направлены вперед, руки на бедрах.

Сделайте глубокий вдох и одновременно — широкий выпад в сторону. Одна нога согнута, другая вытянута. Важно, чтобы к концу этой фазы движения коленный сустав находился выше кончика стопы, чтобы не создавать лишней нагрузки на колено.

Сделайте глубокий вдох и вытолкнете тело вверх через пятку согнутой ноги, возвращаясь в исходное положение.

Повторите упражнение три подхода по 10–30 повторений.

Ракушка

Лягте на пол на бок, голова лежит на руке. Теперь сдвиньте бедра под углом 45 градусов, а оба колена — под углом 90 градусов и поместите их перед собой.

Оттолкните верхнее колено от туловища, сохраняя при этом стопы прижатыми друг к другу. В верхней части движения сделайте короткую паузу и напрягите ягодицы и мышцы живота, прежде чем медленно отвести ногу назад.

Сделайте это упражнение три подхода по 15 повторений.

Джампинг Джек

Фото: Freepik

Встаньте прямо, ноги вмесите, руки свисают по сторонам. Слегка согните колени и подпрыгните в воздух. Взмахните руками над головой. Снова приземлитесь, слегка сгибая колени при приземлении, так вы смягчите удар. Вернитесь в исходное положение и сделайте три подхода по 20 повторений.

При выполнении этих упражнений нужно дышать ровно и глубоко, чтобы продержаться дольше. Несмотря на скорость этих движений, вы должны контролировать свое дыхания и следить за своим состоянием.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.