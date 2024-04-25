Красиві та стрункі: 4 найефективніші вправи для ніг та стегон

Якщо ви хочете стати власницею струнких стегон і ніг, потрібно тренувати внутрішню поверхню стегон. За допомогою цих вправ ви зможете отримати красиві, підтягнуті ноги до літа.

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Якщо ви хочете влітку сяяти красивою фігурою, найкраще починати вже зараз думати, як привести тіло у форму. Замість того щоб постійно концентруватися на проблемних ділянках, таких як живіт, ноги і сідниці, для різноманітності зосередьтеся на внутрішній стороні стегон. Підтягнуті стегна не тільки мають гарніший вигляд, а й покращують ваші спортивні результати. Додайте ці вправи до своєї програми тренувань, щоб тренувати внутрішню частину стегон і ноги. Про це пише Fit For Fun.

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Присідання сумо

Фото: Freepik

Станьте в традиційне положення присідання, ступні на ширині плечей, пальці ніг спрямовані вперед, руки схрещені перед грудьми.

Зробіть правою ногою крок убік на відстані, більшій за ширину стегна. Потім поверніть пальці ніг назовні і від центру тіла — під кутом 45 градусів. Коліна все ще мають бути вище пальців ніг.

Тепер присядьте, спрямовуючи куприк вниз. Тримайте хребет прямо і дивіться вперед. Опускайте верхню частину тіла доти, доки стегна не стануть паралельні підлозі, залишіться в цій позі кілька секунд, а потім притискайте ногу назад у положення стоячи. При поверненні в стійку використовуйте п'яти і напружуйте сідничні м'язи.

Повторіть вправу три підходи по 8-12 повторень.

Бічний випад

Фото: Freepik

Для цієї вправи поставте ноги на ширині плечей. Верхня частина тіла пряма, пальці ніг спрямовані вперед, руки на стегнах.

Зробіть глибокий вдих і одночасно — широкий випад убік. Одна нога зігнута, інша витягнута. Важливо, щоб до кінця цієї фази руху колінний суглоб перебував вище кінчика стопи, щоб не створювати зайвого навантаження на коліно.

Зробіть глибокий вдих і виштовхніть тіло вгору через п'яту зігнутої ноги, повертаючись у вихідне положення.

Повторіть вправу три підходи по 10-30 повторень.

Мушля

Ляжте на підлогу на бік, голова лежить на руці. Тепер зсуньте стегна під кутом 45 градусів, а обидва коліна — під кутом 90 градусів і помістіть їх перед собою.

Відштовхніть верхнє коліно від тулуба, зберігаючи при цьому стопи притиснутими одна до одної. У верхній частині руху зробіть коротку паузу і напружте сідниці та м'язи живота, перш ніж повільно відвести ногу назад.

Зробіть цю вправу три підходи по 15 повторень.

Джампінг Джек

Фото: Freepik

Встаньте прямо, ноги зімкніть, руки звисають на всі боки. Злегка зігніть коліна та підстрибніть у повітря. Змахніть руками над головою. Знову приземліться, злегка згинаючи коліна під час приземлення, так ви пом'якшите удар. Поверніться у вихідне положення і зробіть три підходи по 20 повторень.

Під час виконання цих вправ потрібно дихати рівно і глибоко, щоб протриматися довше. Незважаючи на швидкість цих рухів, ви маєте контролювати своє дихання і стежити за своїм станом.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.