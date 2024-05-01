Капуста, куркума, каркаде и луковая шелуха: как в домашних условиях сделать эко-писанки (фото)
Пасха — это традиционный религиозный праздник, который любят и взрослые, и малые. Именно в этот день детвора в ожидании игры навбитки — битья яиц (писанок). Поэтому хозяйки всегда ответственно относятся к приготовлению пасхальных писанок.
Окрашивание яиц на Пасху — это неотъемлемое занятие накануне праздников, поэтому у большинства семей уже давно есть сложившиеся традиции их приготовления. Кто-то покупает обычные пищевые красители, в которые просто окунает отваренные яйца, а кто-то тратит несколько часов на одно яйцо, чтобы разрисовать его красками. Однако из года в год все больше популярности приобретает экологичность, натуральность и минимализм. Как приготовить домашние писанки из натуральных красителей рассказало издание Сһаѕ.news.
Оранжевые яйца
Для того, чтобы на пасхальном столе были писанки оранжевого цвета, стоит воспользоваться древним рецептом украинских хозяек, которые для окрашивания яиц использовали шелуху лука.
Для этого нужно снять с лука шелуху, промыть ее, поместить в кастрюлю и залить водой, добавить немного соли. Отправить все это вариться на огонь до закипания. Туда же поместить предварительно помытые яйца. После закипания проварить 5 минут и оставить настаиваться еще на 15 минут. Чтобы получить более насыщенный цвет яиц стоит добавить больше луковой шелухи.
После достать яйца из воды, вытереть салфетками, а чтобы придать им блеск, можно натереть их растительным маслом.
Синие яйца
Для того, чтобы получить насыщенный синий цвет, можно воспользоваться чаем Каркаде. Для этого на 1 литр воды добавьте 70 граммов чая Каркаде и доведите до кипения. Туда же поместите 10 яиц и варите еще 10 минут. После достаньте яйца и дайте остыть.
Сначала писанки будут красными, но когда остынут скорлупа изменит цвет в сине-фиолетовый. Также, чтобы добавить блеска яйцам воспользуйтесь растительным маслом.
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Желтые яйца
Чтобы покрасить яйца в желтый цвет вам понадобится куркума. Для этого к 1 литру воды добавьте 5 столовых ложек приправы куркумы и отправьте на огонь на 30 минут. После поместите в воду отваренные яйца и оставьте на ночь. Уже утром ваши писанки будут светло-желтого цвета.
Голубые яйца
В качестве природного красителя для яиц также можно использовать фиолетовую капусту (краснокочанную). Для этого нарежьте ее на куски и поставьте вариться на огонь на 30 минут. Затем поместите туда яйца, сварите и оставьте на ночь. Чем больше капусты, тем насыщеннее цвет яиц получится.
Стоит отметить, что этот натуральный краситель придает яйцам голубой оттенок. Чем дольше яйца пролежат в отваре, тем насыщеннее будет их цвет.
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