Капуста, куркума, каркаде и луковая шелуха: как в домашних условиях сделать эко-писанки (фото)

Пасха — это традиционный религиозный праздник, который любят и взрослые, и малые. Именно в этот день детвора в ожидании игры навбитки — битья яиц (писанок). Поэтому хозяйки всегда ответственно относятся к приготовлению пасхальных писанок.

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Окрашивание яиц на Пасху — это неотъемлемое занятие накануне праздников, поэтому у большинства семей уже давно есть сложившиеся традиции их приготовления. Кто-то покупает обычные пищевые красители, в которые просто окунает отваренные яйца, а кто-то тратит несколько часов на одно яйцо, чтобы разрисовать его красками. Однако из года в год все больше популярности приобретает экологичность, натуральность и минимализм. Как приготовить домашние писанки из натуральных красителей рассказало издание Сһаѕ.news.

Яйца в луковице Фото: www.startpage.com

Оранжевые яйца

Для того, чтобы на пасхальном столе были писанки оранжевого цвета, стоит воспользоваться древним рецептом украинских хозяек, которые для окрашивания яиц использовали шелуху лука.

Для этого нужно снять с лука шелуху, промыть ее, поместить в кастрюлю и залить водой, добавить немного соли. Отправить все это вариться на огонь до закипания. Туда же поместить предварительно помытые яйца. После закипания проварить 5 минут и оставить настаиваться еще на 15 минут. Чтобы получить более насыщенный цвет яиц стоит добавить больше луковой шелухи.

После достать яйца из воды, вытереть салфетками, а чтобы придать им блеск, можно натереть их растительным маслом.

Яйца в каркаде Фото: www.startpage.com

Синие яйца

Для того, чтобы получить насыщенный синий цвет, можно воспользоваться чаем Каркаде. Для этого на 1 литр воды добавьте 70 граммов чая Каркаде и доведите до кипения. Туда же поместите 10 яиц и варите еще 10 минут. После достаньте яйца и дайте остыть.

Сначала писанки будут красными, но когда остынут скорлупа изменит цвет в сине-фиолетовый. Также, чтобы добавить блеска яйцам воспользуйтесь растительным маслом.

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Яйца в куркуме Фото: www.startpage.com

Желтые яйца

Чтобы покрасить яйца в желтый цвет вам понадобится куркума. Для этого к 1 литру воды добавьте 5 столовых ложек приправы куркумы и отправьте на огонь на 30 минут. После поместите в воду отваренные яйца и оставьте на ночь. Уже утром ваши писанки будут светло-желтого цвета.

Яйца в краснокочанной капусте

Голубые яйца

В качестве природного красителя для яиц также можно использовать фиолетовую капусту (краснокочанную). Для этого нарежьте ее на куски и поставьте вариться на огонь на 30 минут. Затем поместите туда яйца, сварите и оставьте на ночь. Чем больше капусты, тем насыщеннее цвет яиц получится.

Стоит отметить, что этот натуральный краситель придает яйцам голубой оттенок. Чем дольше яйца пролежат в отваре, тем насыщеннее будет их цвет.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты неожиданно подорожали в Пасхальной корзине-2024. Кроме этого, Фокус писал, что приготовить на праздничный стол на Вербное воскресенье.