Jerry Heil выгуляла в Мальме новый образ от украинского дизайнера — фото

Уже на следующей неделе стартует песенный конкурс Евровидение. Сейчас украинские певицы активно репетирую свое выступление в Мальме, где будут жить несколько недель.

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28-летняя певица Jerry Heil, которая в этом году в дуэте с рэпершей Alyona Alyona представит Украину на Евровидении, продемонстрировала новый образ от украинского бренда. Фотографиями из солнечного Мальме, где и состоится певческий конкурс, певица поделилась у себя в инстаграм.

На серии обнародованных фото, певица позирует в молочной оверсайз рубашке в полоску, которую дополнила черным галстуком декорированным украшениям и серебряно-черной кружевной макси-юбке. Обута Jerry Heil в белые кроссовки-сникерсы.

"В Мальмо говорят, мы привезли лето из Украины. Мы привезли еще и украинскую душу — песню. Дождитесь 7 мая!", — подписала фото певица.

Известно, что рубашка и юбка — это образ Jerry Heil от украинского бренда POUSTOVIT, который основан Лилией Пустовит.

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Кроме этого, на фото можно разглядеть массивный браслет на руке певицы. Это сплошной бронзовый браслет ручной работы с изображением закругленного креста с пуговицами яблока — работа украинского бренда rockah.brand, которая стоит 295 евро (12 400 гривен).

Под фото поклонники певицы засыпали ее комментариями: "Это очень красиво", "Какая же ты очаровательная, я не могу", "Невероятная, эти фото такой кайф", "Это так круто выглядит, очаровательная", "Второй образ самый лучший", "Образ просто самый лучший".

Стоит отметить, что уже 7 мая Jerry Heil и Alyona Alyona, которые представляют Украину на Евровидении, выступят в первом полуфинале. Украинские певицы исполнят песню "Teresa & Maria". Финал конкурса запланирован на 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит билет на Евровидение, где смотреть конкурс и правила голосования. Кроме этого, Фокус писал, alyona alyona потеряла голос перед первой репетицией на Евровидении .