Jerry Heil вигуляла в Мальме новий образ від українського дизайнера — фото

Уже наступного тижня стартує пісенний конкурс "Євробачення". Зараз українські співачки активно репетирують свій виступ у Мальме, де житимуть кілька тижнів.

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28-річна співачка Jerry Heil, яка цьогоріч у дуеті з реперкою Alyona Alyona представить Україну на "Євробаченні", продемонструвала новий образ від українського бренду. Світлинами із сонячного Мальме, де й відбудеться співочий конкурс, співачка поділилася у себе в інстаграмі.

На серії оприлюднених фото співачка позує в молочній оверсайз сорочці в смужку, яку доповнила чорною краваткою декорованим прикрасам та срібно-чорній мереживній максіспідниці. Взута Jerry Heil у білі кросівки-снікерси.

"У Мальме кажуть, ми привезли літо з України. Ми привезли ще й українську душу — пісню. Дочекайтеся 7 травня!" — підписала фото співачка.

Відомо, що сорочка та спідниця — це образ Jerry Heil від українського бренду POUSTOVIT, який заснований Лілією Пустовіт.

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Також на фото можна розгледіти масивний браслет на руці співачки. Це суцільний бронзовий браслет ручної роботи із зображенням заокругленого хреста з ґудзиками яблука — робота українського бренду rockah.brand, яка коштує 295 євро (12 400 гривень).

Під фото шанувальники співачки засипали її коментарями: "Це дуже красиво", "Яка ж ти чарівна, я не можу", "Неймовірна, ці фото такий кайф", "Це так круто виглядає, чарівна", "Другий образ найкращий", "Образ просто найкращий".

Варто зазначити, що вже 7 травня Jerry Heil і Alyona Alyona, які представляють Україну на "Євробаченні", виступлять у першому півфіналі. Українські співачки виконають пісню "Teresa & Maria". Фінал конкурсу запланований на 11 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує квиток на "Євробачення", де дивитися конкурс і правила голосування. Також Фокус писав, що alyona alyona втратила голос перед першою репетицією на "Євробаченні".