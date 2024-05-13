"Что тут сделаешь": актер Вячеслав Довженко признался, боится ли мобилизации

Актер Киевского академического драматического театра на Подоле рассказал о коллегах, которых уже мобилизовали в армию. По его словам, не стоит бояться, ведь страх точно не поможет.

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47-летний украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко признался, готов ли идти воевать. Об этом звезда фильма "Кіборги" рассказал YouTube-проекту "Наедине".

По словам Довженко, он не боится возможности отправиться на фронт, ведь мы все раньше боялись, что РФ нападет на Украину.

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"Эта боязнь нам что-то дала? Они же напали все равно. Если тебя заберут в армию, на войну, эта боязнь тебе что-то даст? Если придет ко мне очередь, значит, придет очередь. Что тут сделаешь", — отметил украинский актер.

В частности, Довженко прокомментировал возможность бронирования от мобилизации. По его словам, это "мелкая политика" и актер не знает, кого и как на самом деле бронируют.

"Но у нас тоже есть ресурсы, которые заканчиваются. И это страшно", — считает звезда картины "Інший Франко".

Также актер Киевского академического драматического театра на Подоле рассказал о коллегах, которых уже мобилизовали в армию.

Вячеслав Довженко

"Вася Кухарский, царство небесное, ушел с первых дней практически и на сегодня это потеря для театра", — рассказал Довженко.

Мужчина получил тяжелые ранения на фронте, несколько месяцев лечился, но погиб от травм в декабре 2023 года.

Впоследствии из театра защищать Украину ушли актеры Константин Темляк и Юрий Фелипенко.

"Это большая потеря для репертуара. Огромная просто", — считает Вячеслав Довженко, добавив, что никто не знает, как с этим справиться, ведь "зритель в театр идет".

Вячеслав Довженко

Напомним, Антин Мухарский рассказал, почему не идет воевать.

Также Фокус писал обзор нового фильма с Вячеславом Довженко "Обмін".