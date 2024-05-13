"Що тут зробиш": актор В'ячеслав Довженко зізнався, чи боїться мобілізації

Актор Київського академічного драматичного театру на Подолі розповів про колег, яких уже мобілізували до війська. За його словами, не варто боятися, адже страх точно не допоможе.

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47-річний український актор театру та кіно В'ячеслав Довженко зізнався, чи готовий йти воювати. Про це зірка фільму "Кіборги" розповів YouTube-проєкту "Наодинці".

За словами Довженка, він не боїться можливості вирушити на фронт, адже ми всі раніше боялися, що РФ нападе на Україну.

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"Ця боязнь нам щось дала? Вони ж напали все одно. Якщо тебе заберуть в армію, на війну, ця боязнь тобі щось дасть? Якщо прийде до мене черга, значить, прийде черга. Що тут зробиш", — зазначив український актор.

Зокрема, Довженко прокоментував можливість бронювання від мобілізації. За його словами, це "дрібна політика" і актор не знає, кого і як насправді бронюють.

"Але в нас теж є ресурси, які закінчуються. І це страшно", — вважає зірка картини "Інший Франко".

Також актор Київського академічного драматичного театру на Подолі розповів про колег, яких уже мобілізували до війська.

В'ячеслав Довженко

"Вася Кухарський, царство небесне, пішов із перших днів практично і на сьогодні це втрата для театру", — розповів Довженко.

Чоловік отримав важкі поранення на фронті, кілька місяців лікувався, але загинув від травм у грудні 2023 року.

Згодом з театру захищати Україну пішли актори Костянтин Темляк і Юрій Феліпенко.

"Це велика втрата для репертуару. Величезна просто", — вважає Вʼячеслав Довженко, додавши, що ніхто не знає, як з цим впоратися, адже "глядач у театр йде".

В'ячеслав Довженко

Нагадаємо, Антін Мухарський розповів, чому не йде воювати.

Також Фокус писав про огляд нового фільму з Вʼячеславом Довженком "Обмін".