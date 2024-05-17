Не могу уснуть: 8 причин, которые влияют на качество ночного сна

Для того чтобы быть здоровым, иметь отлично настроение и фигуру нужно высыпаться. Как бы банально это не звучало, но достаточный ночной сон — обязательное условие. Если вы не можете уснуть или слишком чутко и беспокойно спите, важно найти причину, которая вызывает нарушение сна.

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Плохой сон может ухудшить вашу способность выполнять повседневные дела, такие как работа или вождение авто. Мало того, это также может привести к развитию различных заболеваний, таких как болезни сердца и ожирение. Доктор Висвесваран Баласубраманян, консультант по интервенционной пульмонологии и медицине сна назвал самые распространенные причины плохого режима сна. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Нерегулярный режим сна

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Ложась спать и просыпаясь каждый день в разное время, вы нарушаете внутренние часы вашего организма, из-за чего становится сложнее заснуть и проснуться естественным путем. Поэтому установите для себя постоянный режим сна и придерживайтесь его.

Использование гаджетов перед сном

Воздействие синего света, излучаемого экранами смартфонов, планшетов и компьютеров, может помешать производству мелатонина, гормона, регулирующего сон.

Потребление кофеина и алкоголя

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Употребление кофеина или алкоголя перед сном может нарушить ваш сон, повышая концентрацию внимания или вызывая частые пробуждения ночью. Исходя из данных Фонда сна, потребление кофеина может задержать наступление сна и уменьшить его общую продолжительность. Кроме того, это может нарушить качество глубокого медленного сна, жизненно важной фазы, необходимой для восстановления всех органов и систем.

Стресс и тревога

Постоянный стресс или беспокойство могут привести к навязчивым мыслям по ночам, что затрудняет расслабление и засыпание. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что составление списка задач может способствовать ощущению расслабления и расширения возможностей, что в конечном итоге улучшает качество сна.

Поздний ужин

Знаете ли вы, что употребление обильной или острой пищи перед сном также может повлиять на качество вашего сна? Это потому, что это вызывает дискомфорт и расстройство желудка, что затрудняет крепкий сон.

Недостаток физической активности

Фото: Freepik

Вам может быть сложнее заснуть ночью, если вы не будете достаточно заниматься спортом в течение дня. Вы можете регулировать свой цикл сна и бодрствования, регулярно занимаясь физической активностью. Согласно Фонду сна, умеренные и энергичные физические упражнения могут улучшить качество сна у взрослых за счет сокращения времени, необходимого для засыпания, и сокращения периодов бодрствования в ночное время. Кроме того, физическая активность может уменьшить дневную сонливость и зависимость от снотворных.

Сон в некомфортных условиях

"Еще один фактор, о котором следует помнить, — это сон в спокойной обстановке. Некомфортная обстановка для сна, например шумная или ярко освещенная комната, может нарушить ваш сон и помешать вам отдохнуть", — говорит доктор Баласубраманян.

Игнорирование нарушений сна

Фото: Freepik

Нарушения сна, например, апноэ во сне или бессонница, могут существенно нарушить ваш сон и повлиять на общее состояние здоровья. Согласно обзору опубликованные Комитетом по медицине и исследованиям сна Медицинского института (США), длительное лишение сна и нарушения сна связаны с различными неблагоприятными последствиями для здоровья, такими как повышенная восприимчивость к гипертонии, диабету, ожирению, депрессии, сердечному приступу и инсульту.

Напомним, 10 причин, почему вы просыпаетесь среди ночи и не можете заснуть.

Ранее Фокус писал о том. что достаточный сон предотвращает повышенную тягу к еде, что облегчает поддержание дефицита калорий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.