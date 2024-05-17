Не можу заснути: 8 причин, які впливають на якість нічного сну

Для того щоб бути здоровим, мати чудовий настрій і фігуру потрібно висипатися. Як би банально це не звучало, але достатній нічний сон — обов'язкова умова. Якщо ви не можете заснути або занадто чуйно та неспокійно спите, важливо знайти причину, яка викликає порушення сну.

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Поганий сон може погіршити вашу здатність виконувати повсякденні справи, такі як робота або водіння авто. Мало того, це також може призвести до розвитку різних захворювань, таких як хвороби серця та ожиріння. Доктор Вісвесваран Баласубраманян, консультант з інтервенційної пульмонології та медицини сну, назвав найпоширеніші причини поганого режиму сну. Про це пише OnlyMyHealth.

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Нерегулярний режим сну

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Лягаючи спати і прокидаючись щодня в різний час, ви порушуєте внутрішній годинник вашого організму, через що стає складніше заснути й прокинутися природним шляхом. Тому встановіть для себе постійний режим сну та дотримуйтеся його.

Використання гаджетів перед сном

Вплив синього світла, яке випромінюють екрани смартфонів, планшетів і комп'ютерів, може перешкодити виробництву мелатоніну, гормону, що регулює сон.

Споживання кофеїну та алкоголю

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Вживання кофеїну або алкоголю перед сном може порушити ваш сон, підвищуючи концентрацію уваги або викликаючи часті пробудження вночі. Виходячи з даних Фонду сну, споживання кофеїну може затримати настання сну і зменшити його загальну тривалість. Крім того, це може порушити якість глибокого повільного сну, життєво важливої фази, необхідної для відновлення всіх органів і систем.

Стрес і тривога

Постійний стрес або занепокоєння можуть призвести до нав'язливих думок ночами, що ускладнює розслаблення і засинання. Дослідження, проведене 2017 року, засвідчило, що складання списку завдань може сприяти відчуттю розслаблення і розширення можливостей, що в кінцевому підсумку покращує якість сну.

Пізня вечеря

Чи знаєте ви, що вживання рясної або гострої їжі перед сном також може вплинути на якість вашого сну? Це тому, що це викликає дискомфорт і розлад шлунка, що ускладнює міцний сон.

Нестача фізичної активності

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Вам може бути складніше заснути вночі, якщо ви не будете достатньо займатися спортом протягом дня. Ви можете регулювати свій цикл сну і неспання, регулярно займаючись фізичною активністю. Згідно з Фондом сну, помірні та енергійні фізичні вправи можуть поліпшити якість сну в дорослих за рахунок скорочення часу, необхідного для засинання, і скорочення періодів неспання в нічний час. Крім того, фізична активність може зменшити денну сонливість і залежність від снодійних.

Сон у некомфортних умовах

"Ще один фактор, про який слід пам'ятати, — це сон у спокійній обстановці. Некомфортна обстановка для сну, наприклад галаслива або яскраво освітлена кімната, може порушити ваш сон та завадити вам відпочити", — каже доктор Баласубраманян.

Ігнорування порушень сну

Фото: Freepik

Порушення сну, наприклад, апное уві сні або безсоння, можуть істотно порушити ваш сон і вплинути на загальний стан здоров'я. Згідно з оглядом, опублікованим Комітетом з медицини та досліджень сну Медичного інституту (США), тривале позбавлення сну і порушення сну пов'язані з різними несприятливими наслідками для здоров'я, такими як підвищена сприйнятливість до гіпертонії, діабету, ожиріння, депресії, серцевого нападу та інсульту.

Нагадаємо, 10 причин, чому ви прокидаєтеся серед ночі і не можете заснути.

Раніше Фокус писав про те, що достатній сон запобігає підвищеній тязі до їжі, що полегшує підтримання дефіциту калорій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.