"Эмили в Риме": Лили Коллинз заметили на свидании с мужем (фото)
Пара состоит в браке с 2021 года. Они довольно редко выходят вместе в свет.
35-летнюю английскую актрису Лили Коллинз заметили на редком свидании с мужем, 40-летним американским кинорежиссером Чарли Макдауэллом. Об этом пишет Daily Mail.
Звездных супругов "поймали" папарацци в столице Италии Риме.
Главная героиня сериала "Эмили в Париже" вышла в свет в бежевой рубашке оверсайз, под которой был белый топ. В частности, Лили Коллинз надела черные шорты. Также актриса продемонстрировала кроссовки, черный рюкзак и массивные солнцезащитные очки. Волосы знаменитость оставила распущенными.
Между тем ее муж Чарли был в черной футболке и шортах в клетку. К образу кинорежиссер добавил кепку и внимательно смотрел в экран своего телефона, пока жена держала его за руку.
Отметим, что осенью 2020-го Лили Коллинз получила предложение руки и сердца от режиссера Чарли Макдауэлла. А через год пара узаконила свои отношения.
"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг для друга. Я люблю тебя запредельно", — написала звезда экрана в Instagram.
Напомним, Лили Коллинз обокрали в отеле на 10 тысяч долларов.
Также Фокус писал о домашнем любимце Лили Коллинз.