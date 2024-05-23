"Эмили в Риме": Лили Коллинз заметили на свидании с мужем (фото)

Пара состоит в браке с 2021 года. Они довольно редко выходят вместе в свет.

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35-летнюю английскую актрису Лили Коллинз заметили на редком свидании с мужем, 40-летним американским кинорежиссером Чарли Макдауэллом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездных супругов "поймали" папарацци в столице Италии Риме.

Главная героиня сериала "Эмили в Париже" вышла в свет в бежевой рубашке оверсайз, под которой был белый топ. В частности, Лили Коллинз надела черные шорты. Также актриса продемонстрировала кроссовки, черный рюкзак и массивные солнцезащитные очки. Волосы знаменитость оставила распущенными.

Между тем ее муж Чарли был в черной футболке и шортах в клетку. К образу кинорежиссер добавил кепку и внимательно смотрел в экран своего телефона, пока жена держала его за руку.

Лили Коллинз с мужем

Отметим, что осенью 2020-го Лили Коллинз получила предложение руки и сердца от режиссера Чарли Макдауэлла. А через год пара узаконила свои отношения.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг для друга. Я люблю тебя запредельно", — написала звезда экрана в Instagram.

Лили Коллинз с мужем

Напомним, Лили Коллинз обокрали в отеле на 10 тысяч долларов.

Также Фокус писал о домашнем любимце Лили Коллинз.